РИАН: в Абхазии обсудят ратификацию скандального соглашения с РФ

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Вопрос о соглашении «Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия» рассмотрят в пятницу
Вопрос о соглашении «Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия» рассмотрят в пятницу Фото:

В пятницу на заседании парламента Абхазии будет рассмотрен вопрос ратификации межправительственного соглашения о деятельности российских компаний на территории республики. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник из законодательного органа.

«Это соглашение вызвало у абхазской оппозиции повод для недовольства властью, так как в нем якобы заложены нормы, разрешающие строительство апартаментов, законопроект о которых парламент ранее отклонил. На пятницу оппозиция уже запланировала протесты возле парламента», — сообщает издание.

Документ был подписан 30 октября в Москве и дает право российским компаниям осуществлять инвестиционные проекты в Абхазии. По словам председателя комитета по международным связям абхазского парламента Алхаса Барцица, без внешних инвестиций Абхазия не в состоянии самостоятельно финансировать важнейшие направления своей экономики.

В начале недели в столице Абхазии, Сухуме, уже проходили акции протеста, вызванные принятием закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов», который необходим для введения нового понятия, упомянутого в межправительственном соглашении. В результате протестов несколько оппозиционных активистов были задержаны службой госбезопасности после стычки у парламента. В ответ оппозиция заблокировала три моста, ведущих в Сухум. Транспортное сообщение было восстановлено после освобождения задержанных вечером во вторник.

Ранее URA.RU писало о том, что оппозиция в Абхазии не против сотрудничества с Россией. Об этом заявила абхазская журналистка Элеонора Гилоян. 

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В пятницу на заседании парламента Абхазии будет рассмотрен вопрос ратификации межправительственного соглашения о деятельности российских компаний на территории республики. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник из законодательного органа. «Это соглашение вызвало у абхазской оппозиции повод для недовольства властью, так как в нем якобы заложены нормы, разрешающие строительство апартаментов, законопроект о которых парламент ранее отклонил. На пятницу оппозиция уже запланировала протесты возле парламента», — сообщает издание. Документ был подписан 30 октября в Москве и дает право российским компаниям осуществлять инвестиционные проекты в Абхазии. По словам председателя комитета по международным связям абхазского парламента Алхаса Барцица, без внешних инвестиций Абхазия не в состоянии самостоятельно финансировать важнейшие направления своей экономики. В начале недели в столице Абхазии, Сухуме, уже проходили акции протеста, вызванные принятием закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов», который необходим для введения нового понятия, упомянутого в межправительственном соглашении. В результате протестов несколько оппозиционных активистов были задержаны службой госбезопасности после стычки у парламента. В ответ оппозиция заблокировала три моста, ведущих в Сухум. Транспортное сообщение было восстановлено после освобождения задержанных вечером во вторник. Ранее URA.RU писало о том, что оппозиция в Абхазии не против сотрудничества с Россией. Об этом заявила абхазская журналистка Элеонора Гилоян. 
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