Помощник Байдена раскрыл, как будет происходить передача полномочий Трампу

Салливан: передача полномочий Трампу будет обычной
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джейк Салливан, stock
Салливан подчеркнул, что разведывательное сообщество США продолжит проводить брифинги для новой администрации Фото:

Действующая администрация США подтвердила, что процесс передачи полномочий избранному президенту Дональду Трампу пройдет в обычном порядке. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об этом на брифинге в Перу.

«Насколько я понимаю, передача полномочий будет осуществляться нами в обычном порядке. Будет обычная процедура утверждения выдвинутых кандидатур, прохождения ими проверок для допуска к секретным данным», — заявил Салливан. Так он ответил на вопрос о том, могут ли возникнуть какие-либо сложности, связанные с допуском будущей администрации Трампа к засекреченной информации. Кроме того, Салливан подчеркнул, что разведывательное сообщество США продолжит проводить брифинги для новой администрации, и он лично не будет вмешиваться в этот процесс.

Ранее стало известно, что Трамп планирует принять «несколько исполнительных решений», направленных против нелегальных мигрантов, а также начать отмену указов Байдена, которые способствовали упрощению въезда в США. Как пишет Fox News, Трамп хочет отменить 94 указа Байдена в первую неделю президентства. Церемония инаугурации новоизбранного президента США запланирована на 20 января 2025 года.

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Действующая администрация США подтвердила, что процесс передачи полномочий избранному президенту Дональду Трампу пройдет в обычном порядке. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об этом на брифинге в Перу. «Насколько я понимаю, передача полномочий будет осуществляться нами в обычном порядке. Будет обычная процедура утверждения выдвинутых кандидатур, прохождения ими проверок для допуска к секретным данным», — заявил Салливан. Так он ответил на вопрос о том, могут ли возникнуть какие-либо сложности, связанные с допуском будущей администрации Трампа к засекреченной информации. Кроме того, Салливан подчеркнул, что разведывательное сообщество США продолжит проводить брифинги для новой администрации, и он лично не будет вмешиваться в этот процесс. Ранее стало известно, что Трамп планирует принять «несколько исполнительных решений», направленных против нелегальных мигрантов, а также начать отмену указов Байдена, которые способствовали упрощению въезда в США. Как пишет Fox News, Трамп хочет отменить 94 указа Байдена в первую неделю президентства. Церемония инаугурации новоизбранного президента США запланирована на 20 января 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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