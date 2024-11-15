Салливан: передача полномочий Трампу будет обычной

Салливан подчеркнул, что разведывательное сообщество США продолжит проводить брифинги для новой администрации Фото: Official White House / Erin Scott

Действующая администрация США подтвердила, что процесс передачи полномочий избранному президенту Дональду Трампу пройдет в обычном порядке. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об этом на брифинге в Перу.

«Насколько я понимаю, передача полномочий будет осуществляться нами в обычном порядке. Будет обычная процедура утверждения выдвинутых кандидатур, прохождения ими проверок для допуска к секретным данным», — заявил Салливан. Так он ответил на вопрос о том, могут ли возникнуть какие-либо сложности, связанные с допуском будущей администрации Трампа к засекреченной информации. Кроме того, Салливан подчеркнул, что разведывательное сообщество США продолжит проводить брифинги для новой администрации, и он лично не будет вмешиваться в этот процесс.

Ранее стало известно, что Трамп планирует принять «несколько исполнительных решений», направленных против нелегальных мигрантов, а также начать отмену указов Байдена, которые способствовали упрощению въезда в США. Как пишет Fox News, Трамп хочет отменить 94 указа Байдена в первую неделю президентства. Церемония инаугурации новоизбранного президента США запланирована на 20 января 2025 года.