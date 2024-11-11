Трамп намерен отменить указы Байдена после своей инаугурации

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Трамп отменит десятки указов Байдена после своей инаугурации
Трамп отменит десятки указов Байдена после своей инаугурации Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Избранный президент США Дональд Трамп планирует отменить исполнительные распоряжения, введенные администрацией действующего главы государства Джо Байдена. По словам пресс-секретаря штаба Трампа Кэролайн Ливитт, в первую неделю своего президентства Трамп подпишет десятки указов для отмены текущих политических решений.

«Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали Джо Байден и [вице-президент] Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа», — сообщила Ливитт в беседе с Fox News. Она также уточнила, что за первую неделю работы в Овальном кабинете Трамп намерен подписать «десятки указов».

Ливитт также отметила, что действия администрации Байдена привели к серьезным проблемам. По ее словам, 94 указа, подписанные действующим главой государства с начала его президентства, «привели к кризису на границе и экономическому кризису». Эта ситуация и стала одной из причин переизбрания Трампа на пост президента, чтобы «повернуть вспять задний ход, который [его указам придала] администрация Байдена и Харрис».

Дональд Трамп 5 ноября выиграл президентские выборы, опередив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Республиканская партия, кроме того, смогла завоевать контроль над Сенатом и находится на пути к обретению большинства в Палате представителей. Это значительно укрепит политические позиции Трампа на начало его второго срока президентства. Церемония инаугурации новоизбранного президента США запланирована на 20 января 2025 года.

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Избранный президент США Дональд Трамп планирует отменить исполнительные распоряжения, введенные администрацией действующего главы государства Джо Байдена. По словам пресс-секретаря штаба Трампа Кэролайн Ливитт, в первую неделю своего президентства Трамп подпишет десятки указов для отмены текущих политических решений. «Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали Джо Байден и [вице-президент] Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа», — сообщила Ливитт в беседе с Fox News. Она также уточнила, что за первую неделю работы в Овальном кабинете Трамп намерен подписать «десятки указов». Ливитт также отметила, что действия администрации Байдена привели к серьезным проблемам. По ее словам, 94 указа, подписанные действующим главой государства с начала его президентства, «привели к кризису на границе и экономическому кризису». Эта ситуация и стала одной из причин переизбрания Трампа на пост президента, чтобы «повернуть вспять задний ход, который [его указам придала] администрация Байдена и Харрис». Дональд Трамп 5 ноября выиграл президентские выборы, опередив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Республиканская партия, кроме того, смогла завоевать контроль над Сенатом и находится на пути к обретению большинства в Палате представителей. Это значительно укрепит политические позиции Трампа на начало его второго срока президентства. Церемония инаугурации новоизбранного президента США запланирована на 20 января 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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