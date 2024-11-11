Трамп намерен отменить указы Байдена после своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп планирует отменить исполнительные распоряжения, введенные администрацией действующего главы государства Джо Байдена. По словам пресс-секретаря штаба Трампа Кэролайн Ливитт, в первую неделю своего президентства Трамп подпишет десятки указов для отмены текущих политических решений.
«Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали Джо Байден и [вице-президент] Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа», — сообщила Ливитт в беседе с Fox News. Она также уточнила, что за первую неделю работы в Овальном кабинете Трамп намерен подписать «десятки указов».
Ливитт также отметила, что действия администрации Байдена привели к серьезным проблемам. По ее словам, 94 указа, подписанные действующим главой государства с начала его президентства, «привели к кризису на границе и экономическому кризису». Эта ситуация и стала одной из причин переизбрания Трампа на пост президента, чтобы «повернуть вспять задний ход, который [его указам придала] администрация Байдена и Харрис».
Дональд Трамп 5 ноября выиграл президентские выборы, опередив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Республиканская партия, кроме того, смогла завоевать контроль над Сенатом и находится на пути к обретению большинства в Палате представителей. Это значительно укрепит политические позиции Трампа на начало его второго срока президентства. Церемония инаугурации новоизбранного президента США запланирована на 20 января 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.