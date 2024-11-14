14 ноября 2024

Меткий свердловский стрелок погиб на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб во время выполнения боевых задач в ДНР (архивное фото)
Мужчина погиб во время выполнения боевых задач в ДНР (архивное фото) Фото:

В Донецкой Народной Республике, выполняя воинские обязанности, 24 октября погиб 40-летний свердловчанин Андрей Кузьминых. По словам товарищей, он был метким стрелком и очень храбрым бойцом. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

«Березовский проводит в последний путь нашего Героя и защитника, рядового Кузьминых Андрея Николаевича. Он погиб, выполняя свой патриотический долг 24 октября 2024 года на территории населенного пункта Васюковка Артемовского района Донецкой Народной Республики», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кузьминых родился в 1984 году в Монетном. В школе Ключевска, куда семья переехала в 1989 году, его запомнили как добродушного и бойкого парня. Все знакомые мужчины отмечают его сыновью теплоту к любимой матери. По словам Писцова, на передовой боец показал себя как храброго и меткого стрелка. «Андрей Николаевич был настоящим примером мужества и решительности», — подчеркнул мэр.

Прощание с Кузьминых начнется в 12:00 15 ноября на Обелиске, п. Ключевск, ул. Строителей, 1 (рядом со зданием администрации). Его тело будет захоронено на кладбище Ключевска в 13:30.

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В Донецкой Народной Республике, выполняя воинские обязанности, 24 октября погиб 40-летний свердловчанин Андрей Кузьминых. По словам товарищей, он был метким стрелком и очень храбрым бойцом. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Березовский проводит в последний путь нашего Героя и защитника, рядового Кузьминых Андрея Николаевича. Он погиб, выполняя свой патриотический долг 24 октября 2024 года на территории населенного пункта Васюковка Артемовского района Донецкой Народной Республики», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кузьминых родился в 1984 году в Монетном. В школе Ключевска, куда семья переехала в 1989 году, его запомнили как добродушного и бойкого парня. Все знакомые мужчины отмечают его сыновью теплоту к любимой матери. По словам Писцова, на передовой боец показал себя как храброго и меткого стрелка. «Андрей Николаевич был настоящим примером мужества и решительности», — подчеркнул мэр. Прощание с Кузьминых начнется в 12:00 15 ноября на Обелиске, п. Ключевск, ул. Строителей, 1 (рядом со зданием администрации). Его тело будет захоронено на кладбище Ключевска в 13:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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