В Кургане высота снежного покрова впервые за восемь лет превысила показатель

В Кургане на утро 14 ноября зафиксирована высота снежного покрова в 12 см, что является самым высоким показателем для этой даты с 2016 года. Об этом сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. В 2016 году высота снега достигла 17 см.
«Утром 14 ноября в Кургане высота покрова была 12 см. Это самое высокое значение на эту дату с 2016 года. Тогда было 17 см. На юге Зауралья высота покрова 13 см. Выше было только в 2011 году (16 см)», — пишет синоптик в соцсетях.
На юге Зауралья ситуация аналогичная — здесь снежный покров составил 13 см, что является вторым по величине показателем после 2011 года, когда было зафиксировано 16 см снега. Кроме того, сообщает синоптик, в ближайшие 10 дней в Зауралье не ожидается значительных осадков. Снег, который уже выпал, будет постепенно оседать и сублимироваться.
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