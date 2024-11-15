«Сколько предателей развелось!»: уральский ректор заявил, что на работу надо брать только патриотов

Ректор УрГЭУ Силин: вузы должны готовить патриотов

15 ноября 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Яков Силин предложил брать на производственные предприятия патриотов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге идет форум «Города России» Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин считает, что для решения проблемы дефицита кадров на производства нужно привлекать молодых и патриотично настроенных людей. Его слова с полей форума «Города России», который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Нужны патриотичные кадры [на работу], не надо готовить абы кого [в учебных заведениях]. Посмотрите, сколько предателей развелось после начала СВО! Они в каких-то вопросах такие продвинутые и технологичные и не поняли, что стране объявили войну, рванули в разные стороны? На работу нужно привлекать патриотичных ребят, воспитывать в этом ключе!» — отметил Силин. Он также подчеркнул, что более пяти миллионов человек в стране являются безработными. И, по словам Силина, многие трудоустроенные мужчины «занимаются тем, что открывают и закрывают шлагбаумы», когда как в это же время могли работать на предприятиях. В Екатеринбурге проходит VIII Общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». На мероприятии соберутся представители власти, бизнеса и эксперты, чтобы обсудить ключевые темы, такие как национальные проекты, межмуниципальное сотрудничество, инвестиционная политика и развитие инфраструктуры. Также будет рассматриваться поддержка малого и среднего предпринимательства и лучшие муниципальные практики. Форум организован Минэкономразвития России, правительством Свердловской области и другими партнерами при поддержке губернатора. Вся актуальная информация с мероприятия — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин считает, что для решения проблемы дефицита кадров на производства нужно привлекать молодых и патриотично настроенных людей. Его слова с полей форума «Города России», который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Нужны патриотичные кадры [на работу], не надо готовить абы кого [в учебных заведениях]. Посмотрите, сколько предателей развелось после начала СВО! Они в каких-то вопросах такие продвинутые и технологичные и не поняли, что стране объявили войну, рванули в разные стороны? На работу нужно привлекать патриотичных ребят, воспитывать в этом ключе!» — отметил Силин. Он также подчеркнул, что более пяти миллионов человек в стране являются безработными. И, по словам Силина, многие трудоустроенные мужчины «занимаются тем, что открывают и закрывают шлагбаумы», когда как в это же время могли работать на предприятиях. В Екатеринбурге проходит VIII Общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». На мероприятии соберутся представители власти, бизнеса и эксперты, чтобы обсудить ключевые темы, такие как национальные проекты, межмуниципальное сотрудничество, инвестиционная политика и развитие инфраструктуры. Также будет рассматриваться поддержка малого и среднего предпринимательства и лучшие муниципальные практики. Форум организован Минэкономразвития России, правительством Свердловской области и другими партнерами при поддержке губернатора. Вся актуальная информация с мероприятия — в сюжете URA.RU.