Жители Златоуста обратились в редакцию URA.RU по поводу постоянных отключений воды из-за аварии на водоводе по улице Полетаева. При этом, по их словам, сами работы на месте аварии не ведутся.
«Воды у нескольких тысяч человек нет с 20 часов 14 ноября. По состоянию на середину дня 15 ноября вода изливается из-под земли, никаких работ на месте не проводится», — сообщил читатель URA.RU.
При этом, по его словам, авария регулярно происходит на одном и том же месте на протяжении нескольких лет. Каждый раз без водоснабжения остаются жители районов Дегтярка, Уржумка и улицы Полетаева. В районе аварии из-за скопления замерзающей воды сложно и опасно пройти пешком и проехать на автомобиле. По поводу систематических аварий на этом месте был написан ряд обращений, однако ситуация не меняется.
По словам читателя, в мэрии Златоуста, в частности, в приемной вице-мэра по инфраструктуре Вячеслава Бобылева о проблеме не знают. В предприятии «Златоустовское водоснабжение» об аварии знают и объявили о том, что будет организован подвоз воды по четырем адресам.
В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что работы ведутся в плановом порядке. Водоснабжение было отключено накануне для того, чтобы к началу работ трубы освободились от воды. С утра 15 ноября специалисты водоснабжающего предприятия приступили к восстановительным работам, однако им пришлось прерваться, поскольку не вся вода слилась из труб. После обеда работы продолжены с участием специалистов-сварщиков. Подвоз воды уже осуществляется.
Из-за того, что требовались дополнительные подготовительные мероприятия, утечка не была устранена сразу. Тем не менее, дорога находится в проезжем состоянии, подрядной организации поручено убирать снег и образующуюся наледь каждые четыре часа. Подрядные службы работали в тандеме.
В пресс-службе добавили, что две недели назад в этом месте также проводились работы по устранению аварии. В тот раз нормативные сроки отключения не были превышены, и подвоз воды не потребовался. Все предписанные законодательством мероприятия при проведении аварийных работ проводятся неукоснительно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!