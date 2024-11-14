14 ноября 2024

В ямальские автобусные рейсы внесли корректировки. Фото

В Губкинском изменены рейсы третьего, четвертого и шестого маршрута
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изменения коснулись трех маршрутов в Губкинском (ЯНАО), архивное фото
Изменения коснулись трех маршрутов в Губкинском (ЯНАО), архивное фото Фото:

С 18 ноября текущего года в Губкинском (Ямало-Ненецкий АО) произведены изменения в графике движения автобусов по маршрутам № 3 (для первого и второго рейсов) и № 4 (для одиннадцатого рейса). В связи с открытием дорог после капитального ремонта, маршрут № 6 возвращается к прежнему расписанию, сообщает администрация города в своем telegram-канале.

«В связи с открытием дорог после капитального ремонта маршрут № 6 возвращается к прежнему расписанию» — передает пресс-служба мэрии. Новым распорядком поездок поделилась администрация.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 18 ноября текущего года в Губкинском (Ямало-Ненецкий АО) произведены изменения в графике движения автобусов по маршрутам № 3 (для первого и второго рейсов) и № 4 (для одиннадцатого рейса). В связи с открытием дорог после капитального ремонта, маршрут № 6 возвращается к прежнему расписанию, сообщает администрация города в своем telegram-канале. «В связи с открытием дорог после капитального ремонта маршрут № 6 возвращается к прежнему расписанию» — передает пресс-служба мэрии. Новым распорядком поездок поделилась администрация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...