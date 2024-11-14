Изменения коснулись трех маршрутов в Губкинском (ЯНАО), архивное фото
С 18 ноября текущего года в Губкинском (Ямало-Ненецкий АО) произведены изменения в графике движения автобусов по маршрутам № 3 (для первого и второго рейсов) и № 4 (для одиннадцатого рейса). В связи с открытием дорог после капитального ремонта, маршрут № 6 возвращается к прежнему расписанию, сообщает администрация города в своем telegram-канале.
«В связи с открытием дорог после капитального ремонта маршрут № 6 возвращается к прежнему расписанию» — передает пресс-служба мэрии. Новым распорядком поездок поделилась администрация.
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