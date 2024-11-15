В пермской колонии заключенный покончил с собой

Осужденный наложил на себя руки (архивное фото)
В Кунгуре (Пермский край) в исправительной колонии № 40 заключенный совершил суицид. О случившемся URA.RU рассказала сестра погибшего мужчины.
«Он покончил с собой 21 октября. Сидел в ИК-40 в Кунгуре. Я не верю, что он сделал это по собственной воле», — рассказала женщина.
Родственница осужденного сообщила агентству, что он должен был выйти на свободу в июне 2025 года. По ее словам, ему не было смысла накладывать на себя руки. Сестра погибшего утверждает, что в колонии проводится проверка. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.
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