В пермской колонии заключенный покончил с собой

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Осужденный наложил на себя руки (архивное фото)
Осужденный наложил на себя руки (архивное фото) Фото:

В Кунгуре (Пермский край) в исправительной колонии № 40 заключенный совершил суицид. О случившемся URA.RU рассказала сестра погибшего мужчины.

«Он покончил с собой 21 октября. Сидел в ИК-40 в Кунгуре. Я не верю, что он сделал это по собственной воле», — рассказала женщина.

Родственница осужденного сообщила агентству, что он должен был выйти на свободу в июне 2025 года. По ее словам, ему не было смысла накладывать на себя руки. Сестра погибшего утверждает, что в колонии проводится проверка. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.

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В Кунгуре (Пермский край) в исправительной колонии № 40 заключенный совершил суицид. О случившемся URA.RU рассказала сестра погибшего мужчины. «Он покончил с собой 21 октября. Сидел в ИК-40 в Кунгуре. Я не верю, что он сделал это по собственной воле», — рассказала женщина. Родственница осужденного сообщила агентству, что он должен был выйти на свободу в июне 2025 года. По ее словам, ему не было смысла накладывать на себя руки. Сестра погибшего утверждает, что в колонии проводится проверка. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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