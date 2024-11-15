Как и когда будет проходить ОГЭ в 2025 году: даты экзаменов и расписание

Основной этап проведения ОГЭ в 2025 году предположительно состоится с 21 мая по 2 июля, включая резервные дни. Соответствующие сроки установило в конце октября 2024 Минпросвещения РФ, они опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Подробнее о том, когда и какие предметы российские девятиклассники будут сдавать экзамены в 2025 году — в материале URA.RU.
Расписание проведения ОГЭ в 2025 году
Экзамены по иностранным языкам пройдут 21 и 22 мая;
Русский язык назначен на 9 июня. Успешное прохождение этого экзамена важно не только для получения аттестата, но и для дальнейшего образования.
Математика состоится 3 июня. Это одно из ключевых испытаний, требующее тщательной подготовки и уверенности в базовых математических навыках.
История запланирована на 29 мая. Подготовка должна включать изучение основных событий и периодов российской и мировой истории.
Литература будет проходить 16 июня. Важно освежить знания произведений отечественной литературы и уметь анализировать тексты.
Биология проведется 26 мая и 16 июня. Подготовка должна охватывать анатомию, генетику и основные биологические процессы.
Информатика назначена на три даты: 26 мая, 6 июня и 16 июня;
Обществознание состоится 26 мая и 6 июня. Необходимо хорошо разбираться в социальных, экономических и политических аспектах общества.
Химия запланирована на 26 мая и 29 мая. Необходимо хорошо знать периодическую систему элементов и основные химические реакции.
География пройдет 29 мая и 6 июня. Важно знать географические факты, картографию и экологические проблемы.
Физика состоится 29 мая и 16 июня. Успешная сдача требует понимания физических законов и умения применять их на практике.
Резервные дни для сдачи экзаменов намечены на 26-28 июня и с 30 июня по 2 июля.
Досрочный и дополнительный этапы ОГЭ в 2025 году
Досрочный этап
Этот этап предназначен для учеников, которые имеют право сдать экзамены раньше основного срока. К таким учащимся могут относиться те, кто планирует участвовать в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах или иных значимых событиях, совпадающих с основным периодом ОГЭ. Также досрочный этап доступен для выпускников прошлых лет, желающих пересдать экзамен для улучшения оценки.
Досрочную сдачу ОГЭ-2025 планируют организовать с 22 апреля по 17 мая. Математику школьники сдают 22 апреля, русский язык — 25 апреля. Информатика, литература, обществознание, химия пройдут 29 апреля. Экзамены по биологии, географии, иностранным языкам, истории, физике назначены на 6 мая. Резервные даты для досрочной сдачи — 12-15 мая и 17 мая.
Дополнительный этап
Этот этап предусмотрен для тех, кто не смог сдать экзамен в основное время по уважительным причинам, например, из-за болезни или семейных обстоятельств. Также дополнительный этап используется теми, кто получил неудовлетворительные результаты на одном или нескольких экзаменах и желает пересдачи.
Дополнительный период сдачи ОГЭ, согласно проекту, продлится со 2 по 23 сентября. Экзамен по математике проведут 2 сентября, русский — 5 сентября. Биологию, географию, историю, физику сдадут 9 сентября, а 12 сентября могут пройти экзамены по иностранным языкам, информатике, литературе, обществознанию, химии. Резервными датами для дополнительного периода сдачи станут 17-19 сентября и 22-23 сентября.
Советы по подготовке к ОГЭ 2025
- Составьте план — распределите время на подготовку по каждому предмету, уделяя больше внимания сложным темам.
- Используйте качественные материалы — учебники, пособия и онлайн-ресурсы помогут глубже понять материал.
- Практикуйтесь на экзаменационных пособиях — решение прошлых экзаменационных заданий поможет привыкнуть к формату тестов.
- Следите за здоровьем — полноценный сон, правильное питание и регулярные перерывы способствуют лучшей усвояемости информации.
- Обратитесь за помощью — репетиторы или одноклассники могут объяснить сложные моменты и помочь в подготовке.
Как успешно сдать ОГЭ
Ознакомьтесь с расписанием ОГЭ
Прохождение ОГЭ невозможно без четкого понимания сроков. Основной этап экзамена запланирован на период с 21 мая по 2 июля 2025 года, включая резервные дни. Досрочный этап начнется с 22 апреля и завершится 17 мая, а дополнительный период пройдет с 2 по 23 сентября. Подробное расписание можно найти на официальных сайте Рособрнадзора.
Подготовьте необходимые документы и предметы
Для допуска к экзамену вам потребуется:
- Паспорт — без него вас попросту не пустят на экзамен.
- Черные гелевые ручки — на случай, если у организаторов закончатся запасные.
- Шоколад и бутылка воды — для поддержания сил и восстановления энергии.
Приходите вовремя
Начало ОГЭ установлено на 10:00 утра по местному времени. Опоздания недопустимы, особенно на аудирование, ведь в таком случае вас могут не допустить к экзамену вовсе. Если же вы опоздали на другой предмет, помните, что время работы вам не продлят.
Сохраняйте спокойствие
Нервничать перед экзаменом естественно, но важно контролировать свои эмоции. Излишнее беспокойство может повлиять на концентрацию и привести к потере баллов. Расслабьтесь и вспомните, сколько времени вы потратили на подготовку.
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