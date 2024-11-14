14 ноября 2024

Врачи кардиоцентра Сургута дали рекомендации, как справиться с перепадами погоды

Кардиоцентр Сургута: нужно чаще гулять, чтобы справиться с перепадами погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за резких погодных перепадов может болеть голова
Из-за резких погодных перепадов может болеть голова Фото:

Врачи кардиоцентра Сургута (ХМАО) советуют чаще проветривать помещения, гулять и ограничить употребление кофе, чтобы справиться с резкими скачками температуры воздуха. Рекомендации опубликовала в своем telegram-канале Ирина Урванцева, глава кардиоцентра.

«Сургутяне, рекомендую обратить особое внимание на свое здоровье в дни резкого изменения температуры воздуха. Мои рекомендации просты, но эффективны: проветривать помещение и больше гулять, ограничить употребление кофе; снизить количество соли; добавить в рацион яблоки, бананы, сухофрукты», — следует из сообщения.

Такие симптомы, как сонливость, головная боль и ускоренное сердцебиение могут появиться из-за резких перепадов температуры воздуха. Между тем, синоптики прогнозируют в ХМАО потепление на выходных до +2 после 30-градусных морозов.

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Врачи кардиоцентра Сургута (ХМАО) советуют чаще проветривать помещения, гулять и ограничить употребление кофе, чтобы справиться с резкими скачками температуры воздуха. Рекомендации опубликовала в своем telegram-канале Ирина Урванцева, глава кардиоцентра. «Сургутяне, рекомендую обратить особое внимание на свое здоровье в дни резкого изменения температуры воздуха. Мои рекомендации просты, но эффективны: проветривать помещение и больше гулять, ограничить употребление кофе; снизить количество соли; добавить в рацион яблоки, бананы, сухофрукты», — следует из сообщения. Такие симптомы, как сонливость, головная боль и ускоренное сердцебиение могут появиться из-за резких перепадов температуры воздуха. Между тем, синоптики прогнозируют в ХМАО потепление на выходных до +2 после 30-градусных морозов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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