Врачи кардиоцентра Сургута дали рекомендации, как справиться с перепадами погоды

Врачи кардиоцентра Сургута (ХМАО) советуют чаще проветривать помещения, гулять и ограничить употребление кофе, чтобы справиться с резкими скачками температуры воздуха. Рекомендации опубликовала в своем telegram-канале Ирина Урванцева, глава кардиоцентра.
«Сургутяне, рекомендую обратить особое внимание на свое здоровье в дни резкого изменения температуры воздуха. Мои рекомендации просты, но эффективны: проветривать помещение и больше гулять, ограничить употребление кофе; снизить количество соли; добавить в рацион яблоки, бананы, сухофрукты», — следует из сообщения.
Такие симптомы, как сонливость, головная боль и ускоренное сердцебиение могут появиться из-за резких перепадов температуры воздуха. Между тем, синоптики прогнозируют в ХМАО потепление на выходных до +2 после 30-градусных морозов.
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