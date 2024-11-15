В Перми хирурги на скорость проводили операции на сердце. Фоторепортаж

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Олимпиада по хирургии проходит в Пермском медуниверситете
Олимпиада по хирургии проходит в Пермском медуниверситете Фото:

В Пермском медицинском университете открылась Всероссийская олимпиада по хирургии. Молодые медики соревновались, проводя на скорость операции на сердце, пластические вмешательства и интубируя пациентов. Никто из людей не пострадал — операции проводили на органах животных, манекенах и даже обычных медицинских перчатках, передает корреспондент URA.RU.

«Живых людей на операционных столах не было, но работали молодые хирурги в условиях максимально приближенных к реальным. Например, им было нужно ушить резанную рану на сердце. При этом использовалось сердце свиньи, подключенное к системе, которая подавала красную жидкость — так имитировалась кровеносная система человека. Операцию необходимо провести максимум за пять минут при минимальной потере крови», — рассказал журналист агентства, ставший свидетелем соревнований.

Исходные условия перед операциями конкурсантам также выдавались вполне настоящие. Так пластическим хирургам была поставлена конкретная задача: их пациенту 55 лет, диагноз — базально-клеточный рак кожи длиной 5 см. Необходимо удалить новообразование и ушить кожный дефект с помощью специального косметического внутрикожного шва.

Олимпиада хирургов продлится два дня. В ней принимают участие около 250 ординаторов по хирургии со всей России, а также из Узбекистана.

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В Пермском медицинском университете открылась Всероссийская олимпиада по хирургии. Молодые медики соревновались, проводя на скорость операции на сердце, пластические вмешательства и интубируя пациентов. Никто из людей не пострадал — операции проводили на органах животных, манекенах и даже обычных медицинских перчатках, передает корреспондент URA.RU. «Живых людей на операционных столах не было, но работали молодые хирурги в условиях максимально приближенных к реальным. Например, им было нужно ушить резанную рану на сердце. При этом использовалось сердце свиньи, подключенное к системе, которая подавала красную жидкость — так имитировалась кровеносная система человека. Операцию необходимо провести максимум за пять минут при минимальной потере крови», — рассказал журналист агентства, ставший свидетелем соревнований. Исходные условия перед операциями конкурсантам также выдавались вполне настоящие. Так пластическим хирургам была поставлена конкретная задача: их пациенту 55 лет, диагноз — базально-клеточный рак кожи длиной 5 см. Необходимо удалить новообразование и ушить кожный дефект с помощью специального косметического внутрикожного шва. Олимпиада хирургов продлится два дня. В ней принимают участие около 250 ординаторов по хирургии со всей России, а также из Узбекистана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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