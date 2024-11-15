В Свердловской области остаются без работы тысячи человек

15 ноября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Число зарегистрированных безработных за год сократилось на 3,5 тысячи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К концу 2024 года количество безработных в Свердловской области составляет больше 30 тысяч человек, если опираться на методику Международной организации труда (МОТ, учитывает экономически активное население, которое не имеет работы и занимается ее поиском). Количество зарегистрированных безработных (государство опирается именно на эти данные) при этом в разы меньше. Об этом говорится в презентации, которую на форуме «Города России» представил директор областного департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов, передает корреспондент URA.RU. «На начало 2024 года количество безработных [по методике МОТ] составляло 50,2 тысяч человек», — сказал Антонов. По его данным, сейчас показатель составляет 36,5 тысячи. На учете в службе занятости сейчас состоят 8,3 тысячи свердловчан, показатель за несколько месяцев снизился на 3,5 тысячи. Уровень регистрируемой безработицы — 0,39% к концу года, в начале 2024-го он составлял 0,57% (-0,18%). Антонов подчеркнул, что наиболее востребованы водители, станочники и механики. По его мнению, чтобы новые люди приходили работать на производства и не только, нужно развивать бренд города, привлекать молодежь и поддерживать их ожидания от доступных возможностей в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К концу 2024 года количество безработных в Свердловской области составляет больше 30 тысяч человек, если опираться на методику Международной организации труда (МОТ, учитывает экономически активное население, которое не имеет работы и занимается ее поиском). Количество зарегистрированных безработных (государство опирается именно на эти данные) при этом в разы меньше. Об этом говорится в презентации, которую на форуме «Города России» представил директор областного департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов, передает корреспондент URA.RU. «На начало 2024 года количество безработных [по методике МОТ] составляло 50,2 тысяч человек», — сказал Антонов. По его данным, сейчас показатель составляет 36,5 тысячи. На учете в службе занятости сейчас состоят 8,3 тысячи свердловчан, показатель за несколько месяцев снизился на 3,5 тысячи. Уровень регистрируемой безработицы — 0,39% к концу года, в начале 2024-го он составлял 0,57% (-0,18%). Антонов подчеркнул, что наиболее востребованы водители, станочники и механики. По его мнению, чтобы новые люди приходили работать на производства и не только, нужно развивать бренд города, привлекать молодежь и поддерживать их ожидания от доступных возможностей в регионе.