На Курганском машиностроительном заводе прошли учения огнеборцев МЧС России, направленные на ликвидацию последствий условного пожара, вызванного неисправной электропроводкой. По сценарию учений, возгорание началось в одном из цехов завода, где воспламенились электрокары и деревянные тары с деталями продукции, пишет пресс-службе областного МЧС в telegram-канале.
По замыслу, в одном из цехов Курганского машиностроительного завода в результате неисправной электропроводки зарядной системы произошло возгорание — огонь охватил электрокары и деревянные тары с деталями продукции. «Сотрудники МЧС демонстрировали высокую степень профессионализма и слаженности, оперативно локализовали пожар, предотвратив его распространение на соседние участки», — сообщили в пресс-службе МЧС.
В ходе учений была проверена не только эффективность тушения пожара, но и система эвакуации персонала. Из-за сильного задымления несколько сотрудников завода не смогли самостоятельно покинуть здание, однако благодаря оперативной работе звеньев газодымозащитной службы все они были успешно эвакуированы и переданы медицинским работникам.
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