На крупнейшем оборонном заводе Кургана прошли масштабные учения МЧС. Фото

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Сотрудники МЧС отработали на КМЗ условный пожар
Сотрудники МЧС отработали на КМЗ условный пожар Фото:

На Курганском машиностроительном заводе прошли учения огнеборцев МЧС России, направленные на ликвидацию последствий условного пожара, вызванного неисправной электропроводкой. По сценарию учений, возгорание началось в одном из цехов завода, где воспламенились электрокары и деревянные тары с деталями продукции, пишет пресс-службе областного МЧС в telegram-канале.

По замыслу, в одном из цехов Курганского машиностроительного завода в результате неисправной электропроводки зарядной системы произошло возгорание — огонь охватил электрокары и деревянные тары с деталями продукции. «Сотрудники МЧС демонстрировали высокую степень профессионализма и слаженности, оперативно локализовали пожар, предотвратив его распространение на соседние участки», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В ходе учений была проверена не только эффективность тушения пожара, но и система эвакуации персонала. Из-за сильного задымления несколько сотрудников завода не смогли самостоятельно покинуть здание, однако благодаря оперативной работе звеньев газодымозащитной службы все они были успешно эвакуированы и переданы медицинским работникам.

Спасатели провели учения
Спасатели провели учения
Фото:
Учения прошли на КМЗ
Учения прошли на КМЗ
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На Курганском машиностроительном заводе прошли учения огнеборцев МЧС России, направленные на ликвидацию последствий условного пожара, вызванного неисправной электропроводкой. По сценарию учений, возгорание началось в одном из цехов завода, где воспламенились электрокары и деревянные тары с деталями продукции, пишет пресс-службе областного МЧС в telegram-канале. По замыслу, в одном из цехов Курганского машиностроительного завода в результате неисправной электропроводки зарядной системы произошло возгорание — огонь охватил электрокары и деревянные тары с деталями продукции. «Сотрудники МЧС демонстрировали высокую степень профессионализма и слаженности, оперативно локализовали пожар, предотвратив его распространение на соседние участки», — сообщили в пресс-службе МЧС. В ходе учений была проверена не только эффективность тушения пожара, но и система эвакуации персонала. Из-за сильного задымления несколько сотрудников завода не смогли самостоятельно покинуть здание, однако благодаря оперативной работе звеньев газодымозащитной службы все они были успешно эвакуированы и переданы медицинским работникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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