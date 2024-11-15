В России хотят создать банки донорского молока

В России создадут банки донорского грудного молока. Об этом агентству URA.RU сообщила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Донорское грудное молоко очень востребовано. В некоторых соцсетях, на отдельных сайтах можно безнаказанно продавать непроверенное грудное молоко, которым можно сделать ребенку только хуже, — говорит Татьяна Буцкая. — Мы не должны делать из этого бизнес. Необходимо направить силы на помощь женщинам, которые выступают за естественное вскармливание и нуждаются в донорском грудном молоке».
По словам Татьяны Буцкой, на сегодня в стране к полугодовалому возрасту только 37% детей остаются на грудном вскармливании. Остальные вынужденно или по желанию матери переходят на молочные смеси. Банки донорского молока станут для таких детей хорошей альтернативой.
Над идеей создания донорских банков сейчас работают в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В .И. Кулакова. Специалисты центра разрабатывают документацию совместно с Роспотребнадзором. При этом исследователи опираются на уже имеющийся международный опыт. Как минимум в 6 странах мира используют банки донорского молока. В их числе Бразилия, Индия, ЮАР, Сингапур, Австралия, Норвегия.
В России также активно обсуждается и поддержка отечественных производителей смесей для искусственного вскармливания детей. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний говорила о необходимости единого подхода к выдаче искусственного питания. По ее словам необходима своя, отечественная производственная база сухих детских смесей. Сейчас этот рынок почти на 90% состоит из импортных компонентов.
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