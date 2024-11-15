Каждый третий учитель сталкивается с кибербуллингом среди учеников

Среди классных руководителей из разных регионов России более 75% педагогов сталкивались с кибербуллингом среди своих учеников. Исследование показало, что учителя часто являются свидетелями таких инцидентов. Это следует из данных информационно-коммуникационного сервиса «Сферум».
«Учителя достаточно часто становятся свидетелями случаев кибербуллинга среди учеников. Результаты показали, что почти треть (32%) педагогов сталкивается с такими ситуациями несколько раз в год. Еще 36% опрошенных ответили, что случаи буллинга в сети среди их учеников редки, но все же бывают 1-2 раза в год. 7% педагогов становятся свидетелями травли в сети часто (до двух раз в месяц), а 1,5% учителей наблюдает такие ситуации почти каждую неделю», — говорится в сообщении пресс-службы «Сферума», который есть в распоряжении URA.RU.
Четверть опрошенных педагогов выразила мнение, что эффективной мерой противодействия детскому буллингу является систематическое взаимодействие учителей не только с учениками, но и с их родителями. Другая четверть респондентов считает необходимым внедрение специализированных образовательных программ, направленных на борьбу с буллингом в школьной среде. При этом 15% опрошенных поддержали идею ужесточения дисциплинарных мер безопасности в отношении кибербуллинга.
Психолог-конфликтолог, кандидат педагогических наук Наталия Сченснович подчеркнула важность просветительской работы с детьми для преодоления проблемы кибербуллинга. «Основная задача заключается в том, чтобы научить детей распознавать случаи травли и понимать, почему они не должны молчать об этом. Важно объяснить, как поступать в таких ситуациях и как можно помочь другим. Работа с детьми, а также поддержка со стороны учителей и родителей являются ключевыми элементами в борьбе с низким уровнем осведомленности о проблеме», — отметила она.
Исследование было проведено в октябре 2024 года в рамках Форума классных руководителей, проходившего в Москве. В опросе участвовали более 800 педагогов из различных регионов России.
Компания «Сферум» принимает активное участие в образовательной инициативе «Месяц борьбы с кибербуллингом», запущенной социальной сетью VK. Данная кампания направлена на противодействие кибертравле как в сети, так и в реальной жизни. В течение всего ноября VK вместе с более чем ста партнерскими брендами будут осуществлять специальные проекты, целью которых является повышение осведомленности об эффективных методах борьбы с кибербуллингом.
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