Путин и Шольц впервые за два года поговорили по телефону: что обсуждали

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 ноября поговорили по телефону впервые с декабря 2022 года. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, сообщает пресс-служба Кремля. Руководители государств общались около часа. Что обсуждали Путин и Шольц во время звонка — в материале URA.RU.
Ситуация на Украине
«Нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО по созданию на Украине антироссийского плацдарма», — напомнил Путин Шольцу. Российский президент подчеркнул, что Запад действовал на Украине, полностью игнорируя интересы РФ в сфере безопасности. Путин также указал на попрание прав русскоязычных жителей.
В свою очередь, Шольц призвал Россию продемонстрировать готовность к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Он заявил, что Германия намерена поддерживать Киев «так долго, сколько потребуется».
Путин в ответ заявил, что Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта. «Российская сторона по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», — передает пресс-служба Кремля. Путин подчеркнул, что возможные переговоры должны учитывать интересы РФ в сфере безопасности и новые территориальные реалии.
Об отношениях России и Германии
Путин констатировал «беспрецедентную деградацию» российско-германских отношений по всем направлениям. Причиной этого она назвал недружественный курс властей ФРГ. В то же время, отметил российский президент, Россия всегда четко выполняла все договоренности. Если Германия проявит интерес к возобновлению взаимовыгодного сотрудничества, в частности, в энергетике, Россия пойдет ей навстречу.
Ситуация на Ближнем Востоке
Путин рассказал Шольцу об усилиях по урегулированию ближневосточного кризиса, которые предпринимает РФ. Россия настаивает на поиске мирных решений и деэскалации конфликта.
По итогам разговора руководители РФ и ФРГ договорились поддерживать связь и в дальнейшем. В частности, общаться будут их помощники.
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