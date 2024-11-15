Екатеринбург тонет в ноябрьской грязи: 15 фото

Улицы Екатеринбурга завалило грязью после оттепели
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Клипарт по теме Смог, экология. Челябинск., снег, грязь, белый снег, черный снег
Оттепель пришла пару дней назад Фото:

С наступлением аномальной оттепели Екатеринбург завалило грязью. Выпавший на неделе снег растаял и превратился в слякоть. Город буквально утопает в снежной каше и лужах на проезжей части и тротуарах. URA.RU делится 15 кадрами уральской столицы в ноябрьские дни потепления.

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С наступлением аномальной оттепели Екатеринбург завалило грязью. Выпавший на неделе снег растаял и превратился в слякоть. Город буквально утопает в снежной каше и лужах на проезжей части и тротуарах. URA.RU делится 15 кадрами уральской столицы в ноябрьские дни потепления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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