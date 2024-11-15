Екатеринбург тонет в ноябрьской грязи: 15 фото

Оттепель пришла пару дней назад
С наступлением аномальной оттепели Екатеринбург завалило грязью. Выпавший на неделе снег растаял и превратился в слякоть. Город буквально утопает в снежной каше и лужах на проезжей части и тротуарах. URA.RU делится 15 кадрами уральской столицы в ноябрьские дни потепления.
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