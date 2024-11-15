Киноакадемия США определилась с ведущим 97-й церемонии вручения «Оскара»

Ведущим церемонии «Оскар» в 2025 году станет комик Конан ОБрайен
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Награду киноакадемиков вручит популярный американский комик
Награду киноакадемиков вручит популярный американский комик Фото:

Ведущим 97-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» станет американский комик Конан ОБрайен. Об этом актер написал в соцсети.

«Я буду вести „Оскар“ 2 марта», — кратко высказался ОБрайен в аккаунте Американской киноакадемии в социальной сети Х. В этот день будут вручены статуэтки «Оскар» лучшим фильмам, актерам, режиссерам по версии киноакадемии.

Конан ОБрайен много лет вел ночные шоу. Он лауреат нескольких премий «Эмми». Также выступает сценаристом и продюсером. ОБрайен весьма популярен в Штатах. Его вечернее шоу считалось самым лучшим среди конкурентов.

Согласно прогнозам, за звание лучшего фильма и «Оскар»-2025 будут бороться «Гладиатор 2», «Бруталист», «Дюна: часть 2», «Синг-Синг» и другие. Церемония состоится 2 марта 2025 года.

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Ведущим 97-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» станет американский комик Конан ОБрайен. Об этом актер написал в соцсети. «Я буду вести „Оскар“ 2 марта», — кратко высказался ОБрайен в аккаунте Американской киноакадемии в социальной сети Х. В этот день будут вручены статуэтки «Оскар» лучшим фильмам, актерам, режиссерам по версии киноакадемии. Конан ОБрайен много лет вел ночные шоу. Он лауреат нескольких премий «Эмми». Также выступает сценаристом и продюсером. ОБрайен весьма популярен в Штатах. Его вечернее шоу считалось самым лучшим среди конкурентов. Согласно прогнозам, за звание лучшего фильма и «Оскар»-2025 будут бороться «Гладиатор 2», «Бруталист», «Дюна: часть 2», «Синг-Синг» и другие. Церемония состоится 2 марта 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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