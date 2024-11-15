Россия лишила США обогащенного урана ради более выгодной сделки

Листовский: Россия экспортирует предназначавшийся США уран дружественным странам
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия занимает 40% рынка обогащенного урана, напомнили эксперты
Россия занимает 40% рынка обогащенного урана, напомнили эксперты Фото:

Россия лишит США критически важного ресурса для ядерной энергетики. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 декабря подписал постановление о временном ограничении вывоза обогащенного урана в Штаты. Как объяснил URA.RU директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, власти планируют нарастить продажи ценного ресурса в дружественные страны, которым российские специалисты установили реакторы отечественного производства.

Российский обогащенный уран, предназначавшийся США, продадут дружественным странам, спрогнозировал эксперт Андрей Листовский
Российский обогащенный уран, предназначавшийся США, продадут дружественным странам, спрогнозировал эксперт Андрей Листовский
Фото:

Документ «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 313» подписан 14 ноября. Он вводит ограничения на экспорт обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции этой страны.

Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, уточняется в постановлении. «Решение принято по указанию президента в ответ на введенное США на 2024–2027 годы ограничение, а с 2028 года — запрет на импорт российской урановой продукции», — говорится в пояснительной записке на сайте правительства.

Урановые санкции в отношении Соединенных Штатов преследуют две важные цели — политическую и экономическую, объяснил эксперт по энергетике Андрей Листовский. «Политическая заключается в том, чтобы не продавать стратегически важные ресурсы недружественным странам, в число которых входят США. Экономическая цель такой меры — сберечь побольше ценного ресурса для тех государств, которые готовы работать с Россией. Речь идет, в частности, о тех странах, которым наши специалисты установили реакторы „Росатома“. В их число входят Индия (АЭС „Куданкулам“. — прим. ред.), Иран (АЭС „Бушер“), Китай», — отметил он.

Россия занимает более 40% мирового рынка обогащенного урана, поэтому эффект на энергетику США от решения правительства будет болезненным, спрогнозировал эксперт. Из-за противостояния с Москвой Вашингтону даже пришлось задуматься о возобновлении добычи на урановых рудниках, которые находятся на землях коренных племен Аризоны, чтобы компенсировать нехватку полезного ископаемого. Это привело к недовольству и протестам местного народа навахо весной-летом этого года, напомнили эксперты URA.RU.

«Эффект от запрета будет не сразу, а спустя некоторое время. По всем регламентам безопасности запасов топлива на их АЭС хватит на год-полтора. Затем Америке придется к кому-то обращаться, чтобы заместить наши поставки. А сделки по урану, как правило, происходят по долгосрочным контрактам, либо по завышенной цене. То есть, им придется либо переплачивать за срочный импорт, либо начинать искать надежных поставщиков уже сегодня», — резюмировал Листовский.

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Россия лишит США критически важного ресурса для ядерной энергетики. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 декабря подписал постановление о временном ограничении вывоза обогащенного урана в Штаты. Как объяснил URA.RU директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, власти планируют нарастить продажи ценного ресурса в дружественные страны, которым российские специалисты установили реакторы отечественного производства. Документ «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 313» подписан 14 ноября. Он вводит ограничения на экспорт обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции этой страны. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, уточняется в постановлении. «Решение принято по указанию президента в ответ на введенное США на 2024–2027 годы ограничение, а с 2028 года — запрет на импорт российской урановой продукции», — говорится в пояснительной записке на сайте правительства. Урановые санкции в отношении Соединенных Штатов преследуют две важные цели — политическую и экономическую, объяснил эксперт по энергетике Андрей Листовский. «Политическая заключается в том, чтобы не продавать стратегически важные ресурсы недружественным странам, в число которых входят США. Экономическая цель такой меры — сберечь побольше ценного ресурса для тех государств, которые готовы работать с Россией. Речь идет, в частности, о тех странах, которым наши специалисты установили реакторы „Росатома“. В их число входят Индия (АЭС „Куданкулам“. — прим. ред.), Иран (АЭС „Бушер“), Китай», — отметил он. «Эффект от запрета будет не сразу, а спустя некоторое время. По всем регламентам безопасности запасов топлива на их АЭС хватит на год-полтора. Затем Америке придется к кому-то обращаться, чтобы заместить наши поставки. А сделки по урану, как правило, происходят по долгосрочным контрактам, либо по завышенной цене. То есть, им придется либо переплачивать за срочный импорт, либо начинать искать надежных поставщиков уже сегодня», — резюмировал Листовский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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