Россия лишит США критически важного ресурса для ядерной энергетики. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 декабря подписал постановление о временном ограничении вывоза обогащенного урана в Штаты. Как объяснил URA.RU директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, власти планируют нарастить продажи ценного ресурса в дружественные страны, которым российские специалисты установили реакторы отечественного производства.
Документ «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 313» подписан 14 ноября. Он вводит ограничения на экспорт обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции этой страны.
Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, уточняется в постановлении. «Решение принято по указанию президента в ответ на введенное США на 2024–2027 годы ограничение, а с 2028 года — запрет на импорт российской урановой продукции», — говорится в пояснительной записке на сайте правительства.
Урановые санкции в отношении Соединенных Штатов преследуют две важные цели — политическую и экономическую, объяснил эксперт по энергетике Андрей Листовский. «Политическая заключается в том, чтобы не продавать стратегически важные ресурсы недружественным странам, в число которых входят США. Экономическая цель такой меры — сберечь побольше ценного ресурса для тех государств, которые готовы работать с Россией. Речь идет, в частности, о тех странах, которым наши специалисты установили реакторы „Росатома“. В их число входят Индия (АЭС „Куданкулам“. — прим. ред.), Иран (АЭС „Бушер“), Китай», — отметил он.
Россия занимает более 40% мирового рынка обогащенного урана, поэтому эффект на энергетику США от решения правительства будет болезненным, спрогнозировал эксперт. Из-за противостояния с Москвой Вашингтону даже пришлось задуматься о возобновлении добычи на урановых рудниках, которые находятся на землях коренных племен Аризоны, чтобы компенсировать нехватку полезного ископаемого. Это привело к недовольству и протестам местного народа навахо весной-летом этого года, напомнили эксперты URA.RU.
«Эффект от запрета будет не сразу, а спустя некоторое время. По всем регламентам безопасности запасов топлива на их АЭС хватит на год-полтора. Затем Америке придется к кому-то обращаться, чтобы заместить наши поставки. А сделки по урану, как правило, происходят по долгосрочным контрактам, либо по завышенной цене. То есть, им придется либо переплачивать за срочный импорт, либо начинать искать надежных поставщиков уже сегодня», — резюмировал Листовский.
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