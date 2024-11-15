Свердловчанин поджег себя, узнав об уходе жены

В Каменске-Уральском 53-летний мужчина поджег свою одежду, когда узнал об уходе жены. По предварительным данным, во время инцидента он был пьян. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Инициатором жуткого поступка стал житель улицы Средняя, 1971 года рождения. По предварительным данным, в момент ЧП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, на такой шаг он решился, узнав, что от него уходит супруга», — сказал офицер.
ЧП произошло вечером 15 ноября. Мужчину госпитализировали в городскую больницу с тремя процентами ожогов тела. Представители МВД проводят проверку.
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