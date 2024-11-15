Свердловчанин поджег себя, узнав об уходе жены

В Каменске-Уральском мужчина поджег свою одежду, узнав об уходе жены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, огонь, масленица, сжигание чучела
Мужчину госпитализировали в городскую больницу с тремя процентами ожогов (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском 53-летний мужчина поджег свою одежду, когда узнал об уходе жены. По предварительным данным, во время инцидента он был пьян. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Инициатором жуткого поступка стал житель улицы Средняя, 1971 года рождения. По предварительным данным, в момент ЧП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, на такой шаг он решился, узнав, что от него уходит супруга», — сказал офицер.

ЧП произошло вечером 15 ноября. Мужчину госпитализировали в городскую больницу с тремя процентами ожогов тела. Представители МВД проводят проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском 53-летний мужчина поджег свою одежду, когда узнал об уходе жены. По предварительным данным, во время инцидента он был пьян. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Инициатором жуткого поступка стал житель улицы Средняя, 1971 года рождения. По предварительным данным, в момент ЧП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, на такой шаг он решился, узнав, что от него уходит супруга», — сказал офицер. ЧП произошло вечером 15 ноября. Мужчину госпитализировали в городскую больницу с тремя процентами ожогов тела. Представители МВД проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...