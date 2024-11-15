15 ноября 2024

Дороги ХМАО перестанут посыпать песком. Видео

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«Северавтодор» планирует отказаться от песко-соляного раствора
«Северавтодор» планирует отказаться от песко-соляного раствора Фото:

Каждую зиму, для предотвращения гололеда и улучшения сцепления шин с трассой, дороги ХМАО посыпают песко-соленым раствором. Такой способ содержания используется еще с начала 60-х годов, однако «Северавтодор» собирается изменить это. Компания откажется от закупки песка и будет поливать дороги соляной смесью.

«Действительно, этот способ справляется с гололедицей на дорогах, однако при сильных морозах приходится сыпать смесь гуще, пачкаются дорожные знаки, загрязняются фары машин, а весной всё это превращается в грязную кашу, засоряются ливневые канализации… [„Северавтодор“] начал применять на дорогах в черте города чистую техническую соль, смоченную рассолом… Способ показал большую эффективность при борьбе с обледенением», — написано в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

По словам главного инженера филиала №5 «Северавтодора» Максима Абрамова, такой способ позволит увеличить сцепление шин авто с трассой, уменьшить количество грязи на дорогах и сэкономить бюджет. Несмотря на все преимущества, югорчане недовольны этим решением. Они беспокоятся, что это приведет к коррозии метала машин, а также испортит одежду и обувь.

В ХМАО пересмотрят критерии оценки для выбора подрядчиков, которые будут производить дорожные работы в регионе. Теперь не только цена будет являться решающим фактором.

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Каждую зиму, для предотвращения гололеда и улучшения сцепления шин с трассой, дороги ХМАО посыпают песко-соленым раствором. Такой способ содержания используется еще с начала 60-х годов, однако «Северавтодор» собирается изменить это. Компания откажется от закупки песка и будет поливать дороги соляной смесью. «Действительно, этот способ справляется с гололедицей на дорогах, однако при сильных морозах приходится сыпать смесь гуще, пачкаются дорожные знаки, загрязняются фары машин, а весной всё это превращается в грязную кашу, засоряются ливневые канализации… [„Северавтодор“] начал применять на дорогах в черте города чистую техническую соль, смоченную рассолом… Способ показал большую эффективность при борьбе с обледенением», — написано в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». По словам главного инженера филиала №5 «Северавтодора» Максима Абрамова, такой способ позволит увеличить сцепление шин авто с трассой, уменьшить количество грязи на дорогах и сэкономить бюджет. Несмотря на все преимущества, югорчане недовольны этим решением. Они беспокоятся, что это приведет к коррозии метала машин, а также испортит одежду и обувь. В ХМАО пересмотрят критерии оценки для выбора подрядчиков, которые будут производить дорожные работы в регионе. Теперь не только цена будет являться решающим фактором.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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