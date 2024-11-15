Каждую зиму, для предотвращения гололеда и улучшения сцепления шин с трассой, дороги ХМАО посыпают песко-соленым раствором. Такой способ содержания используется еще с начала 60-х годов, однако «Северавтодор» собирается изменить это. Компания откажется от закупки песка и будет поливать дороги соляной смесью.
«Действительно, этот способ справляется с гололедицей на дорогах, однако при сильных морозах приходится сыпать смесь гуще, пачкаются дорожные знаки, загрязняются фары машин, а весной всё это превращается в грязную кашу, засоряются ливневые канализации… [„Северавтодор“] начал применять на дорогах в черте города чистую техническую соль, смоченную рассолом… Способ показал большую эффективность при борьбе с обледенением», — написано в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
По словам главного инженера филиала №5 «Северавтодора» Максима Абрамова, такой способ позволит увеличить сцепление шин авто с трассой, уменьшить количество грязи на дорогах и сэкономить бюджет. Несмотря на все преимущества, югорчане недовольны этим решением. Они беспокоятся, что это приведет к коррозии метала машин, а также испортит одежду и обувь.
В ХМАО пересмотрят критерии оценки для выбора подрядчиков, которые будут производить дорожные работы в регионе. Теперь не только цена будет являться решающим фактором.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!