Московского судью Матету досрочно лишили полномочий

16 ноября 2024 в 05:58 Размер текста - 17 +

Матета писал заявление об отставке по собственному желанию Фото: Роман Наумов © URA.RU Квалификационная коллегия судей Москвы досрочно прекратила полномочия председателя Солнцевского районного суда столицы Артема Матеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный документ Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. «Судья лишен четвертого квалификационного класса, а его заявление об отставке по собственному желанию было отклонено», — говорится в документе. Матета с решением не согласился и обжаловал его в ВККС РФ. Ранее в отношении Матеты возбуждено дело, его подозревают в мошенничестве. Матета пообещал бизнесмену за 24,8 млн рублей посодействовать в принятии Верховным судом РФ нужного решения. При этом он не имел возможности воздействовать на судебные органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Квалификационная коллегия судей Москвы досрочно прекратила полномочия председателя Солнцевского районного суда столицы Артема Матеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный документ Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. «Судья лишен четвертого квалификационного класса, а его заявление об отставке по собственному желанию было отклонено», — говорится в документе. Матета с решением не согласился и обжаловал его в ВККС РФ. Ранее в отношении Матеты возбуждено дело, его подозревают в мошенничестве. Матета пообещал бизнесмену за 24,8 млн рублей посодействовать в принятии Верховным судом РФ нужного решения. При этом он не имел возможности воздействовать на судебные органы.