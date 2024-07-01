Появились подробности задержания главы московского райсуда Артема Матеты

РБК: Матету задержали с поличным при получении около 40 тысяч долларов

02 июля 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Марете могут предъявить обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матету поймали с поличным сотрудники управления «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) в момент получения около 40 тысяч долларов. Об этом сообщил источник, близкий к ФСБ. «Сотрудники ФСБ застали председателя Солнцевского райсуда Москвы, сына композитора-песенника Матету при получении около 40 тысяч долларов. Деньги он получил за решение вопроса по уголовному делу, зная заранее, что не сможет выполнить просьбу обратившегося к нему человека», — пишет РБК со ссылкой на источник. Операция была проведена около полутора недель назад, но о ней стало известно только сейчас. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 10 июля на заседании рассмотрит просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Мареты. По закону «О статусе судей Российской Федерации» судья имеет неприкосновенность, распространяющуюся на его жилье, служебное помещение и переписку. Согласие на возбуждение уголовного дела против судьи обязана дать ВККС. Против Мареты могут возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальный срок наказания — десять лет лишения свободы. Матета был назначен на должность председателя Солнцевского районного суда в ноябре 2021 года. Артем Марета является сыном композитора Игоря Мареты, который писал хиты для Маши Распутиной, Филиппа Киркорова, об этом сообщил источник, близкий к системе правосудия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матету поймали с поличным сотрудники управления «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) в момент получения около 40 тысяч долларов. Об этом сообщил источник, близкий к ФСБ. «Сотрудники ФСБ застали председателя Солнцевского райсуда Москвы, сына композитора-песенника Матету при получении около 40 тысяч долларов. Деньги он получил за решение вопроса по уголовному делу, зная заранее, что не сможет выполнить просьбу обратившегося к нему человека», — пишет РБК со ссылкой на источник. Операция была проведена около полутора недель назад, но о ней стало известно только сейчас. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 10 июля на заседании рассмотрит просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Мареты. По закону «О статусе судей Российской Федерации» судья имеет неприкосновенность, распространяющуюся на его жилье, служебное помещение и переписку. Согласие на возбуждение уголовного дела против судьи обязана дать ВККС. Против Мареты могут возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальный срок наказания — десять лет лишения свободы. Матета был назначен на должность председателя Солнцевского районного суда в ноябре 2021 года. Артем Марета является сыном композитора Игоря Мареты, который писал хиты для Маши Распутиной, Филиппа Киркорова, об этом сообщил источник, близкий к системе правосудия.