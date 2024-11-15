15 ноября 2024

Марочко: Киев отправил наемников для карательных операций под Купянском

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
ВСУ ужесточило карательные меры для предотвращения дезертирства Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе Купянска наблюдается массовое дезертирство украинских военнослужащих, что стало серьезной проблемой для украинского командования. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, командование ВСУ ужесточило карательные меры и задействовало националистические подразделения для предотвращения бегства бойцов.

«Сейчас массовое дезертирство — это бич украинского командования, поскольку украинские боевики буквально врассыпную убегают со своих позиций под Купянском. Но, прежде всего, там работают националистические подразделения», — сказал Марочко, пишет ТАСС.

Кроме того, по словам Марочко, для борьбы с дезертирством командование ВСУ также привлекает иностранных наемников, которые выступают в роли заградотрядов. Они сдерживают украинских военнослужащих в районе Оскольского водохранилища, не имея при этом морально-этических принципов.

Бойцы ВСУ часто стали жаловаться на нежелание участвовать в конфликте. Украинские военнослужащие, оказавшись «на поле», при первой же возможности бегут в плен и просят их забрать. В частности, украинский пленный Яков Дорожеченко заявил о желании остаться в России и начать новую жизнь.

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В районе Купянска наблюдается массовое дезертирство украинских военнослужащих, что стало серьезной проблемой для украинского командования. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, командование ВСУ ужесточило карательные меры и задействовало националистические подразделения для предотвращения бегства бойцов. «Сейчас массовое дезертирство — это бич украинского командования, поскольку украинские боевики буквально врассыпную убегают со своих позиций под Купянском. Но, прежде всего, там работают националистические подразделения», — сказал Марочко, пишет ТАСС. Кроме того, по словам Марочко, для борьбы с дезертирством командование ВСУ также привлекает иностранных наемников, которые выступают в роли заградотрядов. Они сдерживают украинских военнослужащих в районе Оскольского водохранилища, не имея при этом морально-этических принципов. Бойцы ВСУ часто стали жаловаться на нежелание участвовать в конфликте. Украинские военнослужащие, оказавшись «на поле», при первой же возможности бегут в плен и просят их забрать. В частности, украинский пленный Яков Дорожеченко заявил о желании остаться в России и начать новую жизнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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