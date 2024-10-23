Пленный боец ВСУ заявил о желании начать новую жизнь в России

Военнопленный из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Яков Дорожеченко заявил о желании остаться в Российской Федерации. Он отказался от предложенного обмена, сообщив, что хочет начать в РФ новую жизнь.
«Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь», — заявил военный. Его слова передает РИА Новости.
Пленный сообщил, что попал в ВСУ из мест заключения. По его словам, украинское командование использует заключенных для «закрытия пробелов» на линии фронта. По его словам, жизнями таких солдат пренебрегают, их рассматривают как «расходный материал».
В последнее время в плен к российским военным попадает множество бойцов ВСУ. Кто-то сдается через бой, а кто-то целенаправленно. Ранее, в плен ВС РФ сдалась группа украинских солдат на харьковском направлении. Они сообщили, что не хотят умирать за США и президента Украины Владимира Зеленского.
Еще один пленный боец ВСУ добровольно сдался в плен ВС РФ и попросил командира подразделения Апти Алаудинова принять его в «Ахмат». Он надеется на поддержку лидера спецназа и хочет получить российское гражданство.
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