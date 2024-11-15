Пьяный казахстанец угнал у челябинца такси и врезался в столб

16 ноября 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Гость из соседнего государства угнал такси из-за спонтанного желания прокатиться на автомобиле Фото: Илья Московец © URA.RU В Троицке Челябинской области житель Республики Казахстан угнал такси. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Найти похитителя удалось по улике — оставленному на месте происшествия телефону, как оказалось — чужому. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону. «В Троицке полицейские установили и задержали местного жителя, угнавшего „Ладу Гранту“ с территории таксопарка. В ходе осмотра оперативники обнаружили сотовый телефон предполагаемого угонщика, который он обронил в салоне. Благодаря снятым отпечаткам пальцев удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался проживающий в Троицке 44-летний ранее не судимый житель Республики Казахстан», — сообщили в главе МВД по Челябинской области. Как рассказал сам задержанный, он распивал спиртное в компании друзей. После у него возникло желание сесть за руль. Для этого он пошел в таксопарк, нашел там незапертый автомобиль и отправился в поездку. Она оказалась недолгой: нарушитель врезался в столб. Дознаватели возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Призовут к ответу подозреваемого и за кражу сотового, ведь найденный в салоне телефон ему не принадлежал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицке Челябинской области житель Республики Казахстан угнал такси. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Найти похитителя удалось по улике — оставленному на месте происшествия телефону, как оказалось — чужому. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону. «В Троицке полицейские установили и задержали местного жителя, угнавшего „Ладу Гранту“ с территории таксопарка. В ходе осмотра оперативники обнаружили сотовый телефон предполагаемого угонщика, который он обронил в салоне. Благодаря снятым отпечаткам пальцев удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался проживающий в Троицке 44-летний ранее не судимый житель Республики Казахстан», — сообщили в главе МВД по Челябинской области. Как рассказал сам задержанный, он распивал спиртное в компании друзей. После у него возникло желание сесть за руль. Для этого он пошел в таксопарк, нашел там незапертый автомобиль и отправился в поездку. Она оказалась недолгой: нарушитель врезался в столб. Дознаватели возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Призовут к ответу подозреваемого и за кражу сотового, ведь найденный в салоне телефон ему не принадлежал.