15 ноября 2024

Пьяный казахстанец угнал у челябинца такси и врезался в столб

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, яндекс такси
Гость из соседнего государства угнал такси из-за спонтанного желания прокатиться на автомобиле Фото:

В Троицке Челябинской области житель Республики Казахстан угнал такси. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Найти похитителя удалось по улике — оставленному на месте происшествия телефону, как оказалось — чужому. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

«В Троицке полицейские установили и задержали местного жителя, угнавшего „Ладу Гранту“ с территории таксопарка. В ходе осмотра оперативники обнаружили сотовый телефон предполагаемого угонщика, который он обронил в салоне. Благодаря снятым отпечаткам пальцев удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался проживающий в Троицке 44-летний ранее не судимый житель Республики Казахстан», — сообщили в главе МВД по Челябинской области.

Как рассказал сам задержанный, он распивал спиртное в компании друзей. После у него возникло желание сесть за руль. Для этого он пошел в таксопарк, нашел там незапертый автомобиль и отправился в поездку. Она оказалась недолгой: нарушитель врезался в столб.

Дознаватели возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Призовут к ответу подозреваемого и за кражу сотового, ведь найденный в салоне телефон ему не принадлежал.

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В Троицке Челябинской области житель Республики Казахстан угнал такси. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Найти похитителя удалось по улике — оставленному на месте происшествия телефону, как оказалось — чужому. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону. «В Троицке полицейские установили и задержали местного жителя, угнавшего „Ладу Гранту“ с территории таксопарка. В ходе осмотра оперативники обнаружили сотовый телефон предполагаемого угонщика, который он обронил в салоне. Благодаря снятым отпечаткам пальцев удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался проживающий в Троицке 44-летний ранее не судимый житель Республики Казахстан», — сообщили в главе МВД по Челябинской области. Как рассказал сам задержанный, он распивал спиртное в компании друзей. После у него возникло желание сесть за руль. Для этого он пошел в таксопарк, нашел там незапертый автомобиль и отправился в поездку. Она оказалась недолгой: нарушитель врезался в столб. Дознаватели возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Призовут к ответу подозреваемого и за кражу сотового, ведь найденный в салоне телефон ему не принадлежал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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