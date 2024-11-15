15 ноября 2024

В Каменске-Уральском залили монтажной пеной дверь женщины, сорвавшей подвальную тусовку. Видео

Свердловчанка сорвала вечеринку, и вход в ее квартиру залили монтажной пеной
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом, в котором жила Милена Заманова. Екатеринбург , лестничная площадка, подъезд, вторичное жилье, велосипед, лестница, дверь в квартиру
Монтажной пеной залили даже замочные скважины в двери (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на улице Шестакова, 30 в подвале под ритуальным магазином была вечеринка, которую сорвала женщина, позвонив в полицию. Наутро дверь в ее квартиру залили монтажной пеной.

«Накануне в доме по Шестакова, 30, что-то весело отмечали в подвале, где находится ритуальный магазин. Местная жительница вызвала наряд полиции, который гуляк утихомирил. В части звука, но не беспредела», — передает группа «РимМедиа» в соцсети «ВКонтакте». На видео видно, как залита по периметру дверь квартиры пострадавшей. Пену залили даже в замочные скважины и глазок.

Корреспондент URA.RU обратился в МО МВД России по Каменску-Уральскому за комментарием. Ответ ожидается.

Обновлено в 15:08: «По данному факту в ОВД Каменска-Уральского проводятся проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) на улице Шестакова, 30 в подвале под ритуальным магазином была вечеринка, которую сорвала женщина, позвонив в полицию. Наутро дверь в ее квартиру залили монтажной пеной. «Накануне в доме по Шестакова, 30, что-то весело отмечали в подвале, где находится ритуальный магазин. Местная жительница вызвала наряд полиции, который гуляк утихомирил. В части звука, но не беспредела», — передает группа «РимМедиа» в соцсети «ВКонтакте». На видео видно, как залита по периметру дверь квартиры пострадавшей. Пену залили даже в замочные скважины и глазок. Корреспондент URA.RU обратился в МО МВД России по Каменску-Уральскому за комментарием. Ответ ожидается. Обновлено в 15:08: «По данному факту в ОВД Каменска-Уральского проводятся проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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