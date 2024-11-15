Происшествия Криминал В Каменске-Уральском залили монтажной пеной дверь женщины, сорвавшей подвальную тусовку. Видео Свердловчанка сорвала вечеринку, и вход в ее квартиру залили монтажной пеной 16 ноября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 + Монтажной пеной залили даже замочные скважины в двери (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) на улице Шестакова, 30 в подвале под ритуальным магазином была вечеринка, которую сорвала женщина, позвонив в полицию. Наутро дверь в ее квартиру залили монтажной пеной. «Накануне в доме по Шестакова, 30, что-то весело отмечали в подвале, где находится ритуальный магазин. Местная жительница вызвала наряд полиции, который гуляк утихомирил. В части звука, но не беспредела», — передает группа «РимМедиа» в соцсети «ВКонтакте». На видео видно, как залита по периметру дверь квартиры пострадавшей. Пену залили даже в замочные скважины и глазок. Корреспондент URA.RU обратился в МО МВД России по Каменску-Уральскому за комментарием. Ответ ожидается. Обновлено в 15:08: «По данному факту в ОВД Каменска-Уральского проводятся проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Каменске-Уральском (Свердловская область) на улице Шестакова, 30 в подвале под ритуальным магазином была вечеринка, которую сорвала женщина, позвонив в полицию. Наутро дверь в ее квартиру залили монтажной пеной. «Накануне в доме по Шестакова, 30, что-то весело отмечали в подвале, где находится ритуальный магазин. Местная жительница вызвала наряд полиции, который гуляк утихомирил. В части звука, но не беспредела», — передает группа «РимМедиа» в соцсети «ВКонтакте». На видео видно, как залита по периметру дверь квартиры пострадавшей. Пену залили даже в замочные скважины и глазок. Корреспондент URA.RU обратился в МО МВД России по Каменску-Уральскому за комментарием. Ответ ожидается. Обновлено в 15:08: «По данному факту в ОВД Каменска-Уральского проводятся проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям