Происшествия В Екатеринбурге водитель автобуса подрался с буйным пассажиром. Видео 16 ноября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 + Драка произошла возле автобуса на остановке (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге водитель автобуса №93 подрался с буйным пассажиром на улице Технической (жилой район Сортировка). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Инцидент произошел сегодня днем на остановке „Техническая“. Водитель 93-й маршрутки подрался с пассажиром, который был то ли пьян, то ли под каким-то веществом», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге водитель автобуса №93 подрался с буйным пассажиром на улице Технической (жилой район Сортировка). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Инцидент произошел сегодня днем на остановке „Техническая“. Водитель 93-й маршрутки подрался с пассажиром, который был то ли пьян, то ли под каким-то веществом», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям