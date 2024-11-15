15 ноября 2024

В Екатеринбурге водитель автобуса подрался с буйным пассажиром. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозный день. Екатеринбург, транспорт, холод, зима, автобус, мороз
Драка произошла возле автобуса на остановке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель автобуса №93 подрался с буйным пассажиром на улице Технической (жилой район Сортировка). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Инцидент произошел сегодня днем на остановке „Техническая“. Водитель 93-й маршрутки подрался с пассажиром, который был то ли пьян, то ли под каким-то веществом», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге водитель автобуса №93 подрался с буйным пассажиром на улице Технической (жилой район Сортировка). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Инцидент произошел сегодня днем на остановке „Техническая“. Водитель 93-й маршрутки подрался с пассажиром, который был то ли пьян, то ли под каким-то веществом», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...