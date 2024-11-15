Драка произошла возле автобуса на остановке (архивное фото)
В Екатеринбурге водитель автобуса №93 подрался с буйным пассажиром на улице Технической (жилой район Сортировка). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Инцидент произошел сегодня днем на остановке „Техническая“. Водитель 93-й маршрутки подрался с пассажиром, который был то ли пьян, то ли под каким-то веществом», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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