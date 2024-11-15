Происшествия В Верхней Пышме почти неделю ищут молодого парня. Фото 16 ноября 2024 в 16:39 Размер текста - 17 + Местонахождение пропавшего неизвестно с 10 ноября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) шесть дней назад пропал 22-летний Абдумалвон Ашуров. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Абдумавлон Ашуров, 22 года (2002 года рождения), город Верхняя Пышма, Свердловская область. С 10 ноября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. На момент пропажи парень был одет в коричневую куртку, черную толстовку и черные спортивные штаны с зелеными кроссовками. Его рост составляет 168 сантиметров. Мужчина имеет плотное телосложение, волосы и глаза черного цвета. Ориентировка на пропавшего парня из Верхней Пышмы группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Верхней Пышме (Свердловская область) шесть дней назад пропал 22-летний Абдумалвон Ашуров. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Абдумавлон Ашуров, 22 года (2002 года рождения), город Верхняя Пышма, Свердловская область. С 10 ноября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. На момент пропажи парень был одет в коричневую куртку, черную толстовку и черные спортивные штаны с зелеными кроссовками. Его рост составляет 168 сантиметров. Мужчина имеет плотное телосложение, волосы и глаза черного цвета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям