15 ноября 2024

В Верхней Пышме почти неделю ищут молодого парня. Фото

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Местонахождение пропавшего неизвестно с 10 ноября (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) шесть дней назад пропал 22-летний Абдумалвон Ашуров. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Абдумавлон Ашуров, 22 года (2002 года рождения), город Верхняя Пышма, Свердловская область. С 10 ноября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

На момент пропажи парень был одет в коричневую куртку, черную толстовку и черные спортивные штаны с зелеными кроссовками. Его рост составляет 168 сантиметров. Мужчина имеет плотное телосложение, волосы и глаза черного цвета.

Ориентировка на пропавшего парня из Верхней Пышмы
Ориентировка на пропавшего парня из Верхней Пышмы
Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) шесть дней назад пропал 22-летний Абдумалвон Ашуров. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Абдумавлон Ашуров, 22 года (2002 года рождения), город Верхняя Пышма, Свердловская область. С 10 ноября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. На момент пропажи парень был одет в коричневую куртку, черную толстовку и черные спортивные штаны с зелеными кроссовками. Его рост составляет 168 сантиметров. Мужчина имеет плотное телосложение, волосы и глаза черного цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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