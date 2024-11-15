В Верхней Пышме (Свердловская область) шесть дней назад пропал 22-летний Абдумалвон Ашуров. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Абдумавлон Ашуров, 22 года (2002 года рождения), город Верхняя Пышма, Свердловская область. С 10 ноября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
На момент пропажи парень был одет в коричневую куртку, черную толстовку и черные спортивные штаны с зелеными кроссовками. Его рост составляет 168 сантиметров. Мужчина имеет плотное телосложение, волосы и глаза черного цвета.
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