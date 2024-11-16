Появилось фото с места захвата заложников в Париже

В ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино, расположенном рядом с Парижем, неизвестный захватил заложников. В интернете появились кадры с места происшествия.
«Захват заложников в ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино недалеко от Парижа», — пишет telegram-канал Shot, публикуя соответствующее фото. В настоящее время детали операции не раскрываются, идет активная работа сотрудников спецслужб.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на информацию от пожарной службы сообщил, что в районе Исси-ле-Мулино в Париже произошел захват заложников в одном из местных ресторанов. В настоящее время территория вокруг оцеплена. Дополнительная информация об инциденте пока неизвестна.
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