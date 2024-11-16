В Париже неизвестный захватил заложников в ресторане

Ресторан, где произошел захват заложников, оцеплен полицией
В Париже в районе Исси-ле-Мулино произошел захват заложников в одном из ресторанов. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информацию от пожарной службы.
«В субботу, 16 ноября, в ресторане в Исси-ле-Мулино происходит захват заложников», — передает BFMTV. Уточняется, что на место происшествия направлены сотрудники полиции и пожарные. На данный момент район оцеплен. Другие подробности инцидента не приводятся.
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