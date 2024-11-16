В Париже неизвестный захватил заложников в ресторане

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Ресторан, где произошел захват заложников, оцеплен полицией
Ресторан, где произошел захват заложников, оцеплен полицией Фото:

В Париже в районе Исси-ле-Мулино произошел захват заложников в одном из ресторанов. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информацию от пожарной службы.

«В субботу, 16 ноября, в ресторане в Исси-ле-Мулино происходит захват заложников», — передает BFMTV. Уточняется, что на место происшествия направлены сотрудники полиции и пожарные. На данный момент район оцеплен. Другие подробности инцидента не приводятся. 

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В Париже в районе Исси-ле-Мулино произошел захват заложников в одном из ресторанов. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информацию от пожарной службы. «В субботу, 16 ноября, в ресторане в Исси-ле-Мулино происходит захват заложников», — передает BFMTV. Уточняется, что на место происшествия направлены сотрудники полиции и пожарные. На данный момент район оцеплен. Другие подробности инцидента не приводятся. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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