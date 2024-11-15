Мэрия Кургана отрицает повышение цены проезда в автобусах задним числом. Фото

16 ноября 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Для пенсионеров продолжают действовать льготы при проезде в автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В мэрии Кургана заявили, что информация о повышении стоимости проезда задним числом для пожилых граждан является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Ранее в соцсетях начала появляться информация об увеличении цен на билеты. «В некоторых пабликах распространяется информация о том, что мэрия задним числом увеличила стоимость проезда для пенсионеров, но она является недостоверной. Цены на проезд устанавливаются департаментом госрегулирования цен и тарифов Курганской области. Для категории граждан — женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет предусмотрены льготы — при проезде в автобусах им компенсируется четыре рубля за каждую поездку», — заявили в telegram-канале администрации. В telegram-канале «Курганский транспорт» писали, что администрация задним числом увеличила цены на проезд для пожилых горожан. Стоимость купона-талона изменилась вместе со стоимостью проезда, но льгота в четыре рубля, компенсирующая бюджет, сохранилась, отметили в мэрии. Купить талоны можно только при предъявлении паспорта и документов, дающих право на льготы. В Кургане с 1 ноября 2024 года увеличилась стоимость проезда в автобусах. Теперь один билет стоит 35 рублей. Курганский перевозчик объяснил повышение цен увеличением затрат на топливо и запчасти. Мэрия назвала фейком информацию о повышении цен на проезд задним числом «Город Курган», telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мэрии Кургана заявили, что информация о повышении стоимости проезда задним числом для пожилых граждан является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Ранее в соцсетях начала появляться информация об увеличении цен на билеты. «В некоторых пабликах распространяется информация о том, что мэрия задним числом увеличила стоимость проезда для пенсионеров, но она является недостоверной. Цены на проезд устанавливаются департаментом госрегулирования цен и тарифов Курганской области. Для категории граждан — женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет предусмотрены льготы — при проезде в автобусах им компенсируется четыре рубля за каждую поездку», — заявили в telegram-канале администрации. В telegram-канале «Курганский транспорт» писали, что администрация задним числом увеличила цены на проезд для пожилых горожан. Стоимость купона-талона изменилась вместе со стоимостью проезда, но льгота в четыре рубля, компенсирующая бюджет, сохранилась, отметили в мэрии. Купить талоны можно только при предъявлении паспорта и документов, дающих право на льготы. В Кургане с 1 ноября 2024 года увеличилась стоимость проезда в автобусах. Теперь один билет стоит 35 рублей. Курганский перевозчик объяснил повышение цен увеличением затрат на топливо и запчасти.