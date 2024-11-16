В Китае произошла резня, восемь человек погибли

В Китае в одном из колледжей молодой человек устроил резню. В результате этого восемь человек погибли, еще 17 получили ранения. Подозреваемого задержали правоохранительные органы.
«В „Усиском политехническом профессионально-техническом колледже“ в Исине мужчина ударил ножом нескольких человек. Место происшествия было залито кровью, и многие люди упали на землю. Поздно ночью официальные лица подтвердили, что восемь человек были убиты и 17 ранены. Подозреваемый был арестован», — пишет Stheadline.
Перед арестом молодой человек написал письмо, в котором утверждалось, что он был лишен возможности завершить образование в колледже. Позднее власти заявили, что по результатам предварительного расследования выяснилось, что Сюй Моуджин, 21-летний выпускник колледжа 2024 года, вернулся в учебное заведение и совершил насильственные действия после того, как провалил экзамен и не получил диплом.
Также подозреваемый был недоволен размером вознаграждения за прохождение стажировки. Сюй признался в совершении преступлений. На данный момент активно проводятся мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим и устранению последствий инцидента. Расследование дела продолжается.
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