В Новом Уренгое в ДТП пострадали два человека

Водители госпитализированы НЦГБ из-за травм, полученных в ДТП
В Новом Уренгое на улице Ямальской произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Camry. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в УГИБДД МВР России по ЯНАО.
«Столкнулись Lada Granta и Toyota Camry. В результате ДТП водители получили телесные повреждения и были доставлены в приёмное отделение НЦГБ», — рассказали в ведомстве «Север Прессу».
У обоих авто от удара смяло переднюю часть кузова. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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