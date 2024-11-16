16 ноября 2024
15 ноября 2024

В Новом Уренгое в ДТП пострадали два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители госпитализированы НЦГБ из-за травм, полученных в ДТП
Водители госпитализированы НЦГБ из-за травм, полученных в ДТП Фото:

В Новом Уренгое на улице Ямальской произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Camry. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в УГИБДД МВР России по ЯНАО.

«Столкнулись Lada Granta и Toyota Camry. В результате ДТП водители получили телесные повреждения и были доставлены в приёмное отделение НЦГБ», — рассказали в ведомстве «Север Прессу».

У обоих авто от удара смяло переднюю часть кузова. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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В Новом Уренгое на улице Ямальской произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Camry. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в УГИБДД МВР России по ЯНАО. «Столкнулись Lada Granta и Toyota Camry. В результате ДТП водители получили телесные повреждения и были доставлены в приёмное отделение НЦГБ», — рассказали в ведомстве «Север Прессу». У обоих авто от удара смяло переднюю часть кузова. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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