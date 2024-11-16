Курганец попал под арест из-за 38 штрафов за нарушения ПДД

Житель Кургана, который накопил 38 штрафов за регулярные нарушения ПДД, в том числе за пьяную езду, попал под арест и едва не лишился своего авто. Об этом сообщает служба судебных приставов.
«Общая сумма неоплаченных штрафов составила 83 тысячи рублей. От судебных приставов должник скрывался. По месту регистрации дверь открывала его родственница, которая отказывалась сообщать место нахождения мужчины», — рассказали в УФССП России по Курганской области.
Когда приставы в очередной раз пришли на квартиру, они сказали женщине, что имеют право начать арест находящегося в доме имущества. После этого родственница позвонила мужчине и убедила приехать. Уже через несколько минут он стоял на пороге.
Приставы арестовали автомобиль должника и составили протокол по ст. 20.25КоАП РФ «Уклонение от административного наказания». Мужчину доставили в суд, который принял решение арестовать неплательщика на пять суток.
Когда курганец вышел на свободу, он первым дело погасил долги по штрафам. Исполнительные производства в отношении него окончены.
Ранее URA.RU рассказывало о курганце, который выплатил полмиллиона рублей долга. Он пошел на это, чтобы не лишиться своего дорогостоящего автомобиля, который мог уйти за долги с молотка.
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