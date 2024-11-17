Появилось видео с нарядом самой красивой девушки России на конкурсе «Мисс Вселенная — 2024»

В Мексике проходит конкурс «Мисс Вселенная — 2024», где Россию представляет 18-летняя Валентина Алексеева. Успешно преодолев предварительные этапы, она закрепила за собой место в финале, войдя в число 30 лучших конкурсанток. В сети появилось видео, демонстрирующее ее наряд.
На этапе национальных костюмов Валентина выступила в образе «Русской Зимы». Трансляцию конкурса ведет мексиканский телеканал TV Azteca. Платье, созданное дизайнером Ольгой Маляровой, расшито 200 тысячами страз. Особую привлекательность образу придает корона в виде традиционного кокошника, украшенная перламутровыми и прозрачными кристаллами.
Валентина Алексеева, родом из Чувашии, она студентка. Успешно совмещает свою учебу с модельной карьерой и активной благотворительной деятельностью. Ранее она одержала победу в конкурсе «Мисс Россия — 2024», передает Pravda.Ru. В будущем Валентина стремится стать врачом, планируя специализацию в области онкологии.
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