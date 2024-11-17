Беспилотник атаковал завод в Ижевске, есть пострадавший

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Из-за взрыва на предприятии выбило стекла, заявил Бречалов
Из-за взрыва на предприятии выбило стекла, заявил Бречалов Фото:

В Ижевске произошел взрыв в одном из заводских цехов, предварительно вызванный падением беспилотника. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Город расположен в 840 километрах от Свердловской области и в 281 километре от Пермского края.

«В Ижевске произошел взрыв в заводском цеху», — написал Бречалов в своем telegram-канале. Он уточнил, что, согласно предварительным данным, причиной инцидента стало падение беспилотника.

В результате происшествия один человек был госпитализирован, на месте события продолжают работать оперативные службы. Стекла в помещениях были выбиты, однако серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал завода был эвакуирован, добавил Бречалов.

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В Ижевске произошел взрыв в одном из заводских цехов, предварительно вызванный падением беспилотника. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Город расположен в 840 километрах от Свердловской области и в 281 километре от Пермского края. «В Ижевске произошел взрыв в заводском цеху», — написал Бречалов в своем telegram-канале. Он уточнил, что, согласно предварительным данным, причиной инцидента стало падение беспилотника. В результате происшествия один человек был госпитализирован, на месте события продолжают работать оперативные службы. Стекла в помещениях были выбиты, однако серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал завода был эвакуирован, добавил Бречалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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