Беспилотник атаковал завод в Ижевске, есть пострадавший

В Ижевске произошел взрыв в одном из заводских цехов, предварительно вызванный падением беспилотника. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Город расположен в 840 километрах от Свердловской области и в 281 километре от Пермского края.
«В Ижевске произошел взрыв в заводском цеху», — написал Бречалов в своем telegram-канале. Он уточнил, что, согласно предварительным данным, причиной инцидента стало падение беспилотника.
В результате происшествия один человек был госпитализирован, на месте события продолжают работать оперативные службы. Стекла в помещениях были выбиты, однако серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал завода был эвакуирован, добавил Бречалов.
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