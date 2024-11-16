Мужчину нашли у высотки в Академическом районе (архивное фото)
В Академическом районе Екатеринбурга из окна 27-этажного дома выпал взрослый мужчина. Об этом сообщили в соцсетях.
«На Краснолесья, 10. Говорят взрослый мужчина, подробностей пока нет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фотографии видно, что на месте работают сотрудники полиции.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
На место происшествия приехала полиция
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