16 ноября 2024

В Екатеринбурге из окна высотки выпал мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург , высотка, ипотека, жк, жилье
Мужчину нашли у высотки в Академическом районе (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга из окна 27-этажного дома выпал взрослый мужчина. Об этом сообщили в соцсетях.

«На Краснолесья, 10. Говорят взрослый мужчина, подробностей пока нет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фотографии видно, что на месте работают сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

На место происшествия приехала полиция
На место происшествия приехала полиция
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга из окна 27-этажного дома выпал взрослый мужчина. Об этом сообщили в соцсетях. «На Краснолесья, 10. Говорят взрослый мужчина, подробностей пока нет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фотографии видно, что на месте работают сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...