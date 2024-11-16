16 ноября 2024

Курганская пенсионерка фиктивно прописала у себя мигрантов

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Масленица для дальнобойщиков. Курган, машина полиции, полиция, дпс, гаи
Полиция возбудила уголовное дело Фото:

В Кургане пенсионерка фиктивно прописала в своем жилье в Шумихинском округе двух мигрантов. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в УМВД России по Курганской области.

«В ноябре 2024 года 56-летняя жительница Кургана, являющаяся собственником жилья в Шумихинском округе, фиктивно поставила на учет по данному адресу двух мигрантов. Во время проверки сотрудники полиции установили, что в доме иностранные граждане не проживают», — сообщили на сайте ведомства.

Дознаватель возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на три года. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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В Кургане пенсионерка фиктивно прописала в своем жилье в Шумихинском округе двух мигрантов. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в УМВД России по Курганской области. «В ноябре 2024 года 56-летняя жительница Кургана, являющаяся собственником жилья в Шумихинском округе, фиктивно поставила на учет по данному адресу двух мигрантов. Во время проверки сотрудники полиции установили, что в доме иностранные граждане не проживают», — сообщили на сайте ведомства. Дознаватель возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на три года. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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