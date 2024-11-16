Курганская пенсионерка фиктивно прописала у себя мигрантов

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пенсионерка фиктивно прописала в своем жилье в Шумихинском округе двух мигрантов. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в УМВД России по Курганской области.

«В ноябре 2024 года 56-летняя жительница Кургана, являющаяся собственником жилья в Шумихинском округе, фиктивно поставила на учет по данному адресу двух мигрантов. Во время проверки сотрудники полиции установили, что в доме иностранные граждане не проживают», — сообщили на сайте ведомства.

Дознаватель возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на три года. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.