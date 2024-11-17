Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам на Украине

В ночь на 17 ноября массированной атаке со стороны ВС РФ подверглись критически важные энергообъекты Украины, которые обеспечивают работу ВПК. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины», — передает оборонное ведомство в telegram-канале. В Минобороны также отметили, что атака была проведена с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников. Все цели были уничтожены.
Утром 17 ноября воздушная тревога была объявлена в Киеве, Николаеве, Одессе, Кривом Роге, Днепре, Ровно и Виннице. Там же и прогремели взрывы. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что атаке подверглись объекты генерации и передачи электроэнергии, введен режим экстренного отключения подачи энергии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.