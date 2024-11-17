Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам на Украине

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ВС РФ атаковали несколько украинских городов в ночь на 17 ноября
ВС РФ атаковали несколько украинских городов в ночь на 17 ноября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 17 ноября массированной атаке со стороны ВС РФ подверглись критически важные энергообъекты Украины, которые обеспечивают работу ВПК. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины», — передает оборонное ведомство в telegram-канале. В Минобороны также отметили, что атака была проведена с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников. Все цели были уничтожены.

Утром 17 ноября воздушная тревога была объявлена в Киеве, Николаеве, Одессе, Кривом Роге, Днепре, Ровно и Виннице. Там же и прогремели взрывы. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что атаке подверглись объекты генерации и передачи электроэнергии, введен режим экстренного отключения подачи энергии.

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В ночь на 17 ноября массированной атаке со стороны ВС РФ подверглись критически важные энергообъекты Украины, которые обеспечивают работу ВПК. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины», — передает оборонное ведомство в telegram-канале. В Минобороны также отметили, что атака была проведена с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников. Все цели были уничтожены. Утром 17 ноября воздушная тревога была объявлена в Киеве, Николаеве, Одессе, Кривом Роге, Днепре, Ровно и Виннице. Там же и прогремели взрывы. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что атаке подверглись объекты генерации и передачи электроэнергии, введен режим экстренного отключения подачи энергии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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