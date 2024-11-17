Стало известно о последних днях жизни Владимира Левкина

Скоропостижная смерть экс-солиста группы «На-На » Владимира Левкина стала ударом для его родных и коллег. Концертный директор артиста Александр Зыкин в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что случилось.
Последние годы Левкин боролся с онкологическим заболеванием и успешно его победил. Однако два дня назад у артиста поднялась температура, которая не спадала. Владимиру вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов медики приняли решение о госпитализации с последующим обследованием.
«Тут могла быть любая болезнь: и ОРВИ, и грипп. Но что так случится, мы даже предположить не могли. У него было легкое недомогание», — сказал концертный директор.
Александр Зыкин сообщил, что ему неизвестно, выходили ли на связь с родными экс-солиста группы «На-На » и продюсер Бари Алибасов. Но он убежден, что «все люди адекватные, конечно, выйдут на связь и принесут соболезнования». Он отметил, что последние годы у артистов не было конфликтов.
«Все уравновесилось, все занимались своими делами. Поэтому никаких конфликтов уже не было. Они на концертах пересекались. Никаких вопросов по авторским правам тоже не было. У Левкина была своя авторская программа, он не выступал с песнями „На-На ‚. Поэтому все вопросы были решены‘, — подчеркнул Зыкин.
Дата и место прощания с Владимиром Левкиным будут озвучены сегодня, сообщил его концертный директор.
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