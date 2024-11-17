Шольц заявил, что хочет общаться с Путиным чаще

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц планирует разговор с Путиным в скором времени
Шольц планирует разговор с Путиным в скором времени Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал корреспондентам в Рио-де-Жанейро, куда прибыл на саммит G20.

«Скоро я снова поговорю с президентом России», — передает слова Шольца немецкий телеканал Welt. Он добавил, что об этих планах было объявлено давно, а также это обсуждалось в ходе различных бесед с многими людьми.

Ранне Кремль сообщил о состоявшемся разговоре между Путиным и Шольцем, который стал первым за два года. Во время переговоров лидеры обсудили вопрос конфликта на Украине. Президент России выразил мнение о том, что РФ всегда была открыта к диалогу, который был прекращен инициативой киевской стороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал корреспондентам в Рио-де-Жанейро, куда прибыл на саммит G20. «Скоро я снова поговорю с президентом России», — передает слова Шольца немецкий телеканал Welt. Он добавил, что об этих планах было объявлено давно, а также это обсуждалось в ходе различных бесед с многими людьми. Ранне Кремль сообщил о состоявшемся разговоре между Путиным и Шольцем, который стал первым за два года. Во время переговоров лидеры обсудили вопрос конфликта на Украине. Президент России выразил мнение о том, что РФ всегда была открыта к диалогу, который был прекращен инициативой киевской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...