Канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал корреспондентам в Рио-де-Жанейро, куда прибыл на саммит G20.
«Скоро я снова поговорю с президентом России», — передает слова Шольца немецкий телеканал Welt. Он добавил, что об этих планах было объявлено давно, а также это обсуждалось в ходе различных бесед с многими людьми.
Ранне Кремль сообщил о состоявшемся разговоре между Путиным и Шольцем, который стал первым за два года. Во время переговоров лидеры обсудили вопрос конфликта на Украине. Президент России выразил мнение о том, что РФ всегда была открыта к диалогу, который был прекращен инициативой киевской стороны.
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