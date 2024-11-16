Депутат ГД Ильтяков, раскритикованный за «рожалку», объяснил высказывание

Депутат ГД Ильтяков объяснил свои слова про «рожалку»

17 ноября 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков отметил, что назвал вещи своими именами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков, выступивший против абортов и раскритикованный за «рожалку», объяснил свое высказывание. Он заявил, что сказал все правильно и назвал вещи своими именами. Об этом депутат сказал URA.RU. «Критика не задевает, сказал все правильно. Какая может быть критика, если назвал вещи своими именами? Может быть, кому-то не понравилось, что в грубой форме, тогда могу сказать в другой: существуют мужские и женские органы. Я говорю в общем — „рожалка“ должна рожать. Если она работает, значит, надо это делать, потому что Господь дал великое счастье — родить ребенка на свет», — сказал Ильтяков. По словам депутата, есть много людей, которые стоят в очереди в перинатальный центр, чтобы сделать ЭКО, что редко приживается, а есть те, которые могут родить, но не хотят этого делать. «Они совершают преступление. Это не решить законом и не запретить. Надо воспитывать людей», — подчеркнул он. Ранее Александр Ильтяков выступил против абортов. Он выразил мнение, что с детства нужно внедрять в сознание поколений основы духовности и семейные ценности. Депутат отметил, что пока «рожалка» работает, нужно делать данное на земле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков, выступивший против абортов и раскритикованный за «рожалку», объяснил свое высказывание. Он заявил, что сказал все правильно и назвал вещи своими именами. Об этом депутат сказал URA.RU. «Критика не задевает, сказал все правильно. Какая может быть критика, если назвал вещи своими именами? Может быть, кому-то не понравилось, что в грубой форме, тогда могу сказать в другой: существуют мужские и женские органы. Я говорю в общем — „рожалка“ должна рожать. Если она работает, значит, надо это делать, потому что Господь дал великое счастье — родить ребенка на свет», — сказал Ильтяков. По словам депутата, есть много людей, которые стоят в очереди в перинатальный центр, чтобы сделать ЭКО, что редко приживается, а есть те, которые могут родить, но не хотят этого делать. «Они совершают преступление. Это не решить законом и не запретить. Надо воспитывать людей», — подчеркнул он. Ранее Александр Ильтяков выступил против абортов. Он выразил мнение, что с детства нужно внедрять в сознание поколений основы духовности и семейные ценности. Депутат отметил, что пока «рожалка» работает, нужно делать данное на земле.