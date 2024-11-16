Годовщина разрешенных абортов: что курганские политики думают об искусственном прерывании беременности

Курганские политики, общественники и бизнесмены разошлись во мнении, что делать с абортами — разрешить их или запретить в нашей стране. В России все чаще звучат лозунги с призывами о запрете. URA.RU обратилось к лидерам общественного мнения накануне 18 ноября — дня, когда в 1920 году советская Россия стала первой страной мира, легализовавшей аборты.
История вопроса
В 1920 году Советская республика стала первой в мире страной, узаконившей прерывание беременности по желанию женщины. Несмотря на то, что тогда эра легальных абортов оказалась недолгой, на сегодняшний день аборты в России разрешены законом и входят в систему обязательного медицинского страхования. При этом этический вопрос об их допустимости остается дискуссионным.
Эксперты отмечают, что наблюдается статистика снижения числа абортов. Если в 2010 году России более миллиона раз пользовались услугами прерывания беременностей. К 2022 году показатель сократился в два раза. В Курганской области департамент здравоохранения фиксировал в 2023 году снижение числа абортов почти на 30 %.
Что сейчас
Несмотря на снижение числа абортов в последнее время все чаще звучат предложения от духовенства и политиков совсем запретить женщинам искусственное прерывание беременности. Призывы звучат — рожайте больше и чаще. Одна из последних новелл касается административного наказания за склонение к абортам. Курганские депутаты предусмотрели в законопроекте штрафы для таких граждан и юрлиц от 10 000 до 200 000 рублей.
Мнение курганских политиков
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков выступил против абортов. Он выразил мнение, что необходимо с детства внедрять в сознание будущих поколений основы духовности и семейные ценности. «Пока „рожалка“ работает делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — такое мнение в разговоре с URA.RU выразил Ильтяков.
Сенатор Сергей Муратов, с другой стороны, указал на сложность вмешательства государства в вопрос абортов, особенно в случаях, когда речь идет о здоровье матери или ребенка и других чрезвычайных обстоятельствах. «Безусловно, бывают разные жизненные ситуации — изнасилования, проблемы со здоровьем матери и ребенка и так далее. И если случится, что женщине пришлось сделать аборт в этой связи, то осуждать ее точно не надо. Но перед тем как принять решение об аборте можно обратиться к помощи родных, друзей, поговорить со священником», — поделился мнением сенатор.
Сенатор, изучив вопрос истории, подчеркнул, что в Советской России аборты разрешили, потому что было много нелегальных операций, после которых женщины могли умереть. Потому одновременно ввели уголовную статью за нелегальные аборты. Еще одним фактором решения о легализации абортов в то время стало давление на церковь. Советская власть хотела разрушить влияние духовенства. Сейчас в этот вопрос государству следует вмешиваться очень аккуратно, уверен политик.
Бывший омбудсмен по правам человека Борис Шалютин подчеркнул, что тема абортов требует тщательного изучения и всестороннего обсуждения перед публичными высказываниями. Он призвал к участию в дебатах юристов, медиков и специалистов по этике. «Есть мое частное мнение. Здесь нет оппозиции „За-Против“, потому что „дьявол в деталях“. Вопрос посложнее интерпретации квантовой механики, и высказывание без глубокого погружения в предмет свидетельствовало бы только о невежестве, непонимании границ собственной компетенции», — отмечает Шалютин.
Дискуссия о легализации или запрете абортов в Курганской области и в России в целом остается открытой и многогранной. С одной стороны, исторические изменения и современная статистика показывают изменение отношения общества к этому вопросу. С другой стороны, мнения лидеров мнений и политиков различаются, что делает возможные законодательные изменения предметом глубоких и неоднозначных дебатов.
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