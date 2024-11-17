В ХМАО ограничили скорость на шести участках трасс из-за погоды

В ХМАО бушуют снегопад и ветер. Они сильно снижают видимость на дорогах, поэтому управление автодорог Югры было вынуждено ограничить скорость до 70 километров в час на шести участках трасс.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, плохая видимость), вводится временное ограничение скорости 70 километров в час на автомобильных дорогах», — написано в telegram-канале ведомства.
Под ограничения попали участки трасс Нефтеюганск — Сургут (с 43 по 59 километр), Северный обход (с 0 по 22 километр), Сургут-Нижневартовск (с 12 по 100 километр) и Восточная объездная (с 0 по 23 километр). Также в этот список входят участок трассы Сургут-Лянтор с 13 по 91 километр.
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