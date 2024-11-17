17 ноября 2024
16 ноября 2024
15 ноября 2024

В ХМАО ограничили скорость на шести участках трасс из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям ХМАО мешают погодные условия
Водителям ХМАО мешают погодные условия Фото:

В ХМАО бушуют снегопад и ветер. Они сильно снижают видимость на дорогах, поэтому управление автодорог Югры было вынуждено ограничить скорость до 70 километров в час на шести участках трасс.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, плохая видимость), вводится временное ограничение скорости 70 километров в час на автомобильных дорогах», — написано в telegram-канале ведомства.

Под ограничения попали участки трасс Нефтеюганск — Сургут (с 43 по 59 километр), Северный обход (с 0 по 22 километр), Сургут-Нижневартовск (с 12 по 100 километр) и Восточная объездная (с 0 по 23 километр). Также в этот список входят участок трассы Сургут-Лянтор с 13 по 91 километр.

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В ХМАО бушуют снегопад и ветер. Они сильно снижают видимость на дорогах, поэтому управление автодорог Югры было вынуждено ограничить скорость до 70 километров в час на шести участках трасс. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, плохая видимость), вводится временное ограничение скорости 70 километров в час на автомобильных дорогах», — написано в telegram-канале ведомства. Под ограничения попали участки трасс Нефтеюганск — Сургут (с 43 по 59 километр), Северный обход (с 0 по 22 километр), Сургут-Нижневартовск (с 12 по 100 километр) и Восточная объездная (с 0 по 23 километр). Также в этот список входят участок трассы Сургут-Лянтор с 13 по 91 километр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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