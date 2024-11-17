ХМАО стал одним из лидеров регионов России по самым высоким зарплатам

Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место в рейтинге регионов России по самой высокой заработной плате. Диапазон типовых оплат тут варьируется в районе 59—144 тысяч рублей.
«Шестое место: Ханты-Мансийский автономный округ… Диапазон типовых зарплат в регионе: 59—144 тысячи рублей», — выяснили РИА Новости.
Доля югорчан, работающих менее чем за 30 тысяч рублей, составляет 1,7%. Доля тех, чья оплата труда превышает 100 тысяч, равна 40%. Обогнать регион в рейтинге смогла только Чукотка. Там диапазон типовых зарплат составляет 87—191 тысячу рублей.
Зарплаты 26% жителей ХМАО не покрывают их затрат на основные нужды. Еще 50% признались, что их дохода хватает только на необходимый минимум.
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