17 ноября 2024
16 ноября 2024
15 ноября 2024

ХМАО стал одним из лидеров регионов России по самым высоким зарплатам

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре 1,7% сотрудников получают менее 30 тысяч рублей
В Югре 1,7% сотрудников получают менее 30 тысяч рублей Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место в рейтинге регионов России по самой высокой заработной плате. Диапазон типовых оплат тут варьируется в районе 59—144 тысяч рублей.

«Шестое место: Ханты-Мансийский автономный округ… Диапазон типовых зарплат в регионе: 59—144 тысячи рублей», — выяснили РИА Новости.

Доля югорчан, работающих менее чем за 30 тысяч рублей, составляет 1,7%. Доля тех, чья оплата труда превышает 100 тысяч, равна 40%. Обогнать регион в рейтинге смогла только Чукотка. Там диапазон типовых зарплат составляет 87—191 тысячу рублей.

Зарплаты 26% жителей ХМАО не покрывают их затрат на основные нужды. Еще 50% признались, что их дохода хватает только на необходимый минимум.

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Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место в рейтинге регионов России по самой высокой заработной плате. Диапазон типовых оплат тут варьируется в районе 59—144 тысяч рублей. «Шестое место: Ханты-Мансийский автономный округ… Диапазон типовых зарплат в регионе: 59—144 тысячи рублей», — выяснили РИА Новости. Доля югорчан, работающих менее чем за 30 тысяч рублей, составляет 1,7%. Доля тех, чья оплата труда превышает 100 тысяч, равна 40%. Обогнать регион в рейтинге смогла только Чукотка. Там диапазон типовых зарплат составляет 87—191 тысячу рублей. Зарплаты 26% жителей ХМАО не покрывают их затрат на основные нужды. Еще 50% признались, что их дохода хватает только на необходимый минимум.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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