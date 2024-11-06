Почти 30% жителей ХМАО не хватает зарплаты на основные нужды

Зарплаты 26% жителей ХМАО не покрывают их затрат на основные нужды. Еще 50% признались, что их дохода хватает только на необходимый минимум, сообщили URA.RU эксперты hh.ru.
«26% респондентов из Ханты-Мансийского автономного округа признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Еще 50% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум», — рассказали специалисты сервиса.
Больше всего на недостаток в зарплате жалуются представители сфер торговли, безопасности, транспорта, юриспруденции, искусства и медиа, а также рабочий персонал. Меньше всего — строители. При этом, удовлетворены своим доходом только 24% югорчан.
В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь зарплаты выросли более чем на 7%. Югорские компании в среднем стали платить сотрудникам почти 85 тысяч рублей в месяц.
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