06 ноября 2024

Почти 30% жителей ХМАО не хватает зарплаты на основные нужды

© Служба новостей «URA.RU»
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Удовлетворены своим доходом только 24% югорчан
Удовлетворены своим доходом только 24% югорчан Фото:

Зарплаты 26% жителей ХМАО не покрывают их затрат на основные нужды. Еще 50% признались, что их дохода хватает только на необходимый минимум, сообщили URA.RU эксперты hh.ru.

«26% респондентов из Ханты-Мансийского автономного округа признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Еще 50% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум», — рассказали специалисты сервиса.

Больше всего на недостаток в зарплате жалуются представители сфер торговли, безопасности, транспорта, юриспруденции, искусства и медиа, а также рабочий персонал. Меньше всего — строители. При этом, удовлетворены своим доходом только 24% югорчан.

В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь зарплаты выросли более чем на 7%. Югорские компании в среднем стали платить сотрудникам почти 85 тысяч рублей в месяц.

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Зарплаты 26% жителей ХМАО не покрывают их затрат на основные нужды. Еще 50% признались, что их дохода хватает только на необходимый минимум, сообщили URA.RU эксперты hh.ru. «26% респондентов из Ханты-Мансийского автономного округа признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Еще 50% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум», — рассказали специалисты сервиса. Больше всего на недостаток в зарплате жалуются представители сфер торговли, безопасности, транспорта, юриспруденции, искусства и медиа, а также рабочий персонал. Меньше всего — строители. При этом, удовлетворены своим доходом только 24% югорчан. В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь зарплаты выросли более чем на 7%. Югорские компании в среднем стали платить сотрудникам почти 85 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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