В Челябинске возбуждено уголовное дело после падения мальчика в яму с кипятком

В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за падения ребенка в яму с кипятком. Мальчик 11 лет получил ожоги. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 238 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Одиннадцатилетний ребенок провалился в яму с кипятком возле дома №112 по Комсомольскому проспекту вечером 17 ноября. Мальчик госпитализирован с ожогами.
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