17 ноября 2024
16 ноября 2024

В Челябинске возбуждено уголовное дело после падения мальчика в яму с кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик упал в яму с кипятком Фото:

В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за падения ребенка в яму с кипятком. Мальчик 11 лет получил ожоги. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 238 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Одиннадцатилетний ребенок провалился в яму с кипятком возле дома №112 по Комсомольскому проспекту вечером 17 ноября. Мальчик госпитализирован с ожогами.

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В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за падения ребенка в яму с кипятком. Мальчик 11 лет получил ожоги. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. «Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 238 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Одиннадцатилетний ребенок провалился в яму с кипятком возле дома №112 по Комсомольскому проспекту вечером 17 ноября. Мальчик госпитализирован с ожогами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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