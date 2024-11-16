16 ноября 2024

В Челябинске мальчик провалился в яму с кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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Астахов, ЧП Челябинск
ЧП произошло возле дома на Комсомольском проспекте Фото:

В Челябинске 11-летний школьник вечером 17 ноября провалился в яму, где скопился кипяток из-за коммунальной аварии. Ребенок госпитализирован. Как сообщает пресс-служба мэрии, проводится проверка.

«По факту ЧП во дворе дома 112 по Комсомольскому проспекту, где в результате подмыва грунта пострадал несовершеннолетний, проводится проверка. Бригада АО „УСТЭК-Челябинск“ обследует территорию и приступает к устранению повреждения», — сообщает пресс-служба.

Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», яма была прикрыта бетонной плитой. Два мальчика решили посмотреть, что под плитой, и начали по ней ходить и пинать ее. Один из мальчиков провалился в горячую воду.

На место ЧП выехал вице-мэр Александр Астахов. К проверке подключилась прокуратура. По данным минздрава региона ребенок находится в специализированном отделении. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное.

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В Челябинске 11-летний школьник вечером 17 ноября провалился в яму, где скопился кипяток из-за коммунальной аварии. Ребенок госпитализирован. Как сообщает пресс-служба мэрии, проводится проверка. «По факту ЧП во дворе дома 112 по Комсомольскому проспекту, где в результате подмыва грунта пострадал несовершеннолетний, проводится проверка. Бригада АО „УСТЭК-Челябинск“ обследует территорию и приступает к устранению повреждения», — сообщает пресс-служба. Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», яма была прикрыта бетонной плитой. Два мальчика решили посмотреть, что под плитой, и начали по ней ходить и пинать ее. Один из мальчиков провалился в горячую воду. На место ЧП выехал вице-мэр Александр Астахов. К проверке подключилась прокуратура. По данным минздрава региона ребенок находится в специализированном отделении. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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