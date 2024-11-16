В Челябинске мальчик провалился в яму с кипятком

В Челябинске 11-летний школьник вечером 17 ноября провалился в яму, где скопился кипяток из-за коммунальной аварии. Ребенок госпитализирован. Как сообщает пресс-служба мэрии, проводится проверка.
«По факту ЧП во дворе дома 112 по Комсомольскому проспекту, где в результате подмыва грунта пострадал несовершеннолетний, проводится проверка. Бригада АО „УСТЭК-Челябинск“ обследует территорию и приступает к устранению повреждения», — сообщает пресс-служба.
Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», яма была прикрыта бетонной плитой. Два мальчика решили посмотреть, что под плитой, и начали по ней ходить и пинать ее. Один из мальчиков провалился в горячую воду.
На место ЧП выехал вице-мэр Александр Астахов. К проверке подключилась прокуратура. По данным минздрава региона ребенок находится в специализированном отделении. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное.
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